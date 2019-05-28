В ближайшее время жители Екатеринбурга путём голосования смогут выбрать площадку, на которой будет возведён собор святой Екатерины…

Сквер у театра драмы включён в список возможных мест для храма в Екатеринбурге

Сквер у Драмтеатра в центре Екатеринбурга не стали исключать из списка потенциальных площадок строительства храма святой Екатерины, но помимо этого места горожанам для выбора было предложено ещё 47 площадок, сообщает РИА Новости.

«Администрация города Екатеринбург с 20 по 27 мая 2019 года получила 8,22 тысячи обращений горожан с предложениями о возможных площадках для строительства собора во имя святой Великомученицы Екатерины. С учётом исключения дублирования площадок в предложениях всего на 27 мая поступило 48 вариантов», — сообщается на сайте городской администрации.

В числе этих вариантов — и сквер у Драмтеатра, против строительства на месте которого в мае прошли акции протеста. Власти Екатеринбурга заявили, что будет проведён опрос жителей на предмет их отношения к строительству храма в сквере, поскольку необходимо учесть мнение горожан. До этого такое предложение высказал президент РФ Владимир Путин.

Среди предложенных вариантов — площадь 1905 года, на месте снесённой телебашни, площадь Труда, участок на месте недостроя на улице Бориса Ельцина, место бывшего расположения храма на воде, Зеленая роща и другие. Также предложены варианты в спальных районах города.

Тем временем, куратор проекта строительства храма в Екатеринбурге — Фонд святой Екатерины — не планирует вмешиваться в процесс выбора площадки для собора.

«На наш взгляд, создано достаточное количество площадок для обсуждения и обмена мнениями всех сторон. Подчеркнём, что именно администрация города взяла на себя обязательства разработать механизм достижения общественного согласия по вопросу места строительства храма. Фонд святой Екатерины, являясь куратором проекта строительства храма, не планирует вмешиваться в процесс выбора площадки», — говорится в заявлении Фонда.

Отмечается, что в воскресенье состоялась рабочая встреча представителей «Комитета спасения сквера» с руководством Фонда. Стороны обменялись мнениями по поводу ситуации вокруг строительства храма. Активисты предложили организовать круглый стол с участием представителей общественности, мэрии и Екатеринбургской епархии, в ходе которого можно было бы обсудить варианты размещения собора.

«На сегодняшний день администрацией Екатеринбурга совместно с Екатеринбургской епархией ведётся активная работа по выбору площадки под строительство храма святой Екатерины, с учётом мнения большинства горожан», — приводятся в сообщении слова директора «Фонда святой Екатерины» Александра Андреева.

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