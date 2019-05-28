24 мая 2019 года в городе Саров Нижегородской области на территории Успенского мужского монастыря — Саровской пустыни состоялась закладка храма в честь иконы Божией Матери «Живоносный Источник». Чин закладки совершил митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий, сообщает сайт Нижегородской епархии.

Его Высокопреосвященству сослужили благочинный Саровского округа протоиерей Александр Долбунов, настоятель нижегородского храма в честь Святой Живоначальной Троицы протоиерей Сергий Шалатонов и другие клирики Нижегородской епархии.

На богослужении молились настоятель этого монастыря игумен Никон (Ивашков), настоятельница Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского монастыря игумения Сергия (Конкова), прихожане саровских храмов.

Перед совершением чина освящения митрополит Георгий обратился к собравшимся: «Сегодня у нас с вами поистине исторический день: вновь в обители будет заложен храм в честь иконы Божией Матери „Живоносный Источник“. Эта обитель прославлена подвижниками высокой духовной жизни, которые помогали зажигать веру Христову в сердцах многих людей. Здесь стяжал благодать Духа Святого батюшка Серафим. С мирской точки зрения, он не создал сколь-нибудь значимых материальных благ, не испробовал удовольствия, что предлагает нам земная жизнь, не стяжал ни богатств, ни почестей, отринув их. Но, как и при своей жизни он прославился среди людей своим подвижническим путем, так и после его перехода в Царствие Небесное любовь и почтение к нему живет в душах православных верующих. Сегодня настало время, когда возрождаются не только наши обители, но и вера в сердцах людей. В храмах и монастырях происходит очищение и возрождение людей, здесь примиряются земное и небесное».

Храм в честь иконы Божией Матери «Живоносный Источник» — первая церковь Саровской пустыни — был освящен 16 июня 1706 года. Он построен всего за 50 дней, в глухом лесу, при отсутствии денежных средств. На помощь братии пришли жители окрестных селений, которые безвозмездно трудились на строительстве, а потом жертвовали церковную утварь, иконы, ризы, богослужебные книги, колокола. День освящения церкви Живоносного Источника по монастырской традиции считался днем официального основания Саровской пустыни и всегда торжественно отмечался.

После революции 1917 года Саровский монастырь был разорен. К концу 1925 года было принято решение о закрытии монастыря, а в марте 1927 года о его ликвидации. В 1940-е годы был взорван главный монастырский храм — Успенский собор. Храм в честь иконы Божией Матери «Живоносный Источник» в 1950-е годы также был разрушен.

В 2006 году, в год 300-летия основания обители, Указом Священного Синода объявлено о возобновлении Успенского мужского монастыря — Саровской пустыни. В настоящее время практически завершено восстановление Успенского собора. 22 сентября 2018 года во время посещения Саровской пустыни митрополит Георгий совершил молебен на начало возрождения храма в честь иконы Пресвятой Богородицы «Живоносный Источник».

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