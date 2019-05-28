Президент Сербии отметил, что сербские власти не контролируют ситуацию в крае, и это пора признать, а не делать вид, что всё иначе…

Сербия должна признать, что больше не контролирует ситуацию в Косово, заявил президент Александр Вучич во время своего выступления перед парламентом. Также он подчеркнул, что Сербии необходимо выбрать, как развивать отношения с Косово: «сохранить замороженный конфликт» или налаживать контакты, сообщает РИА Новости.

«Я решил не продолжать ложь и самообман, я сказал всем, что нет власти Сербии, нет нашего правительства в Косово и Метохии, что крайне важно для здравоохранения и образования, и мы должны прекратить обманывать нашу собственную общественность», — подчеркнул президент.

При этом, по его словам, сам он выступает за улучшение отношений с непризнанной республикой.

Компромиссное решение по вопросу Косова и Метохии, если таковое появится, будет вынесено на референдум, заявил Вучич, сообщает ТАСС.

«Если албанцы отменят торговые пошлины, мы начнём диалог, чтобы попробовать найти компромиссное решение. Если оно случайно найдётся, а я скептик по этому вопросу, то мы выйдем к парламенту и к народу, чтобы они высказали своё мнение. В отличие от некоторых стран ЕС, для нас решение народа будет решающим, а не так, что референдум прошёл, но он никого не волнует. Будет не как решат политические элиты, у нас будет, как решит народ», — подчеркнул Вучич.

Обращение к парламенту и нации о положении в Косово и Метохии длилось более двух часов. В ходе выступления он поблагодарил Россию и лично Владимира Путина за помощь в этом вопросе.

В последний год Белград и Приштина активно обсуждали некое компромиссное решение, связанное с корректировкой границ и обменом территориями. США поддерживали эту идею, настаивая на окончательном соглашении, предполагающем корректировку границ Сербии и Косово. В свою очередь канцлерин ФРГ Ангела Меркель выступила против изменения границ на Балканах, подчеркнув, что все страны региона и без того имеют перспективу вступления в европейское сообщество.

Предложения «поделить» сербский автономный край Косово и Метохию по национальному признаку, то есть оставить районы, захваченные косоварами, албанцам, а север Косова, где ещё сохранилось сербское население, закрепить за сербами, высказывалось и ранее. Однако в Приштине в ответ на такие предложения требовали территориального подхода не только к Косову, но и к остальным территориям Сербии, включая пограничные с краем южные сербские муниципалитеты, где албанцы составляют значительную долю населения.

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