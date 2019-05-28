27 мая в столице в Православном Свято-Тихоновском гуманитарном университете в рамках III Ежегодного фестиваля «Весна духовная. На пути к Пасхе» открылась выставка памятников материальной культуры христианской Эфиопии. Экспозиция включает более 200 крестов, икон, книг и богослужебных предметов, сообщат пресс-служба Историко-культурного и просветительского центра ПСТГУ «Соборная палата».

«Начинающая работу выставка памятников христианской культуры Эфиопии — событие неординарное. Эфиопия — одна из самых интересных и загадочных стран христианской ойкумены. Фактически это даже не страна, а особая оригинальная субцивилизация, с не имеющей аналогов христианской традицией, которая и сегодня является живой и деятельной. Наша выставка представляет интерес не только для профессиональных эфиопистов и африканистов, но и для всех, кто интересуется христианским искусством, историей и культурой Христианского Востока», — сказал на церемонии открытия, заведующий кафедрой Восточно-христианской филологии и Восточных Церквей (ВХФиВЦ) ПСТГУ, доктор теологии протоиерей Олег Давыденков.

По его словам, коллекция эфиопских древностей господина Андрея Ситникова, который любезно предоставил для нашей выставки десятки интереснейших экспонатов, на сегодняшний день является лучшей в России, подобным собранием не располагают не только частные коллекционеры, но и отечественные музеи.

«Символично, но в то же время и закономерно, что площадкой для этой экспозиции выступает главное историческое здание ПСТГУ. В самые первые, очень непростые, годы становления руководство нашего Университета понимало значимость восточно-христианских исследований для отечественной науки, — отметил протоиерей Олег Давыденков. — Уже в 1994 году в нашем Университете было создано восточное отделение, позднее преобразованное в кафедру Восточно-христианской филологии и Восточных Церквей, которая, таким образом, отмечает в этом году своё двадцатипятилетие».

В рамках церемонии также прошла презентация каталога «Памятники материальной культуры христианской Эфиопии». Там описаны редкие предметы богослужебной утвари, классические образцы иконографии и эфиопской ставрографии. Кроме того, в каталог вошли различные примеры современного христианского искусства Эфиопии.

Увидеть уникальные памятниками христианского искусства и материальной культуры Эфиопии можно с 28 по 31 мая в Главном здании ПСТГУ (Лихов пер., дом 6). Выставка бесплатная. Зарегистрироваться можно по ссылке: https://pstgu.timepad.ru/event/970 748/

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