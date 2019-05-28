После слов Вучича о потере Сербией Косово, косовские албанцы провели спецоперацию в сербском анклаве края и арестовали 13 сербов…

Албанские власти самопровозглашённого Косово откровенно провоцируют Сербию на вооружённый конфликт, целью которого является попытка изгнать всех сербов из края, а также присоединить к Косово те приграничные территории Сербии, где проживают албанцы.

С этой целью власти Косово все последние месяцы принимают явно вызывающие антисербкие меры, но пока не смогли спровоцировать вооружённого конфликта.

Не успел президент Сербии Александр Вучич призвать сербское население смириться с потерей Косово, как албанский спецназ Косово вторгся на территорию всех четырёх сербских муниципалитетов на севере Косово и задержал 13 местных жителей, в том числе сотрудников косовской полиции сербской национальности, сообщает ТАСС.

В числе задержанных оказался российский гражданин сотрудник Миссии ООН по делам временной администрации в Косове (UNMIK) Михаил Краснощенков, сообщил президент Сербии Александар Вучич в ходе обращения к депутатам в парламенте страны.

Посольство России в Сербии уже получило соответствующую информацию о задержании россиянина и выясняет обстоятельства произошедшего, подтвердила пресс-секретарь российской дипмиссии Маргарита Комиссарова.

Тем временем, президент Сербии Александр Вучич отдал приказ о переводе вооруженных сил страны в полную боевую готовность.

Если провокация косоваров удастся, на Балканах может начаться новая война, которая будет на руку именно властям Косово. Несмотря на весь свой национализм, косовские алюанцы так и не смогли построить в крае сильного государства. Их экономика находится на грани краха, а местное население бежит от нищеты в другие европейские страны и даже в Сербию.

В этих условиях война для косовских властей, мечтающих о построении Великой Албании, (при условии их безоговорочной поддержки со стороны Запада) была бы для них желанной. Несговорчивые же сербы, отказывающиеся вводить антироссийские санкции, вряд ли будут поддержаны США и ЕС.

Таким образом, сербам предстоит выбирать — либо поддаться на эту провокацию и вступиться в вооружённый конфликт, либо со смирением терпеть все подобные выходки своих соседей, коих будет ещё немало.

Русская линия