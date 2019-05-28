Популярный российский сервис поиска билетов и отелей Островок.ru провел собственное исследование, целью которого было выяснить, какие достопримечательности Москвы пользователи считают своими нелюбимыми, сообщает портал Rublev.com со ссылкой на Travel Russian News.

Лидером антирейтинга в Москве стал мавзолей Ленина: 39% участников опроса отметили его как самое нелюбимое место в столице.

Мавзолей Ленина у Кремлевской стены в Москве существует в своём нынешнем виде с 1930 года. С 1953 по 1961 год в мавзолее находился саркофаг с телом Иосифа Сталина, но затем его тело всё же захоронили.

Сразу же после смерти Ленина в 1924 году его захоронение стало местом массового поклонения коммунистов, и потому большевики решили сделать из трупа вождя своеобразный идол. Эта идея удалась — за все годы существования мавзолей посетило свыше 120 миллионов человек — такую информацию приводит информационное агентство «Россия сегодня».

В постсоветское время в российском обществе возникла дискуссия о необходимости захоронения трупа Ленина, однако до сих пор этот вопрос не решён. Несмотря на то, что российские власти откровенно стыдятся того, что в самом сердце России до сих пор лежит труп Ленина и всякий раз закрывают мавзолей на время Парада 9 мая специальными конструкциями, вынести тело вождя большевиков они не решаются.

Тем временем, иностранные туристы с удовольствием посещают мавзолей на Красной площади, всякий раз убеждаясь, что Россия остаётся идейной наследницей СССР. Кроме того, стоит признать, что нигде больше в мире они такого наблюдать не смогут. Ну, разве что в Северной Корее.

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