Русская линия
Сводка новостей от 28 мая 2019

Первая очередь комплекса монастыря Панагия Сумела близ Трабзона открыта для посетителей

Первая очередь комплекса горного монастыря Панагия Сумела, знаменитого памятника православной византийской истории и культуры, находящегося в живописной черноморской провинции Трабзон (Турция) была открыта для посетителей 25 мая после четырехлетней реставрации и работ по укреплению и благоустройству окрестных скал, сообщает греческое информационное агентство «Ромфея» со ссылкой на турецкое издание «Hurriyet Daily News».

Монастырь Сумела, который расположен на крутой скалистой территории в горах Карадаг в долине Алтындере, был закрыт для посетителей из-за обширных работ по комплексной реставрации древнего памятника.

Власти провинции заявили, что в ходе реставрации в монастыре к настоящему времени было очищено 4000 тонн камней, воссоздана 300-метровая аллея, восстановлены исторические акведуки, входное здание и лестница.

Монастырь Панагия Сумела был закрыт в 2015 году, с началом процесса восстановления памятника, чтобы устранить опасность, вызванную осыпями и оползнями скальных массивов вокруг горы Карадаг. Реставрационные работы также ведутся внутри исторического монастыря.

Панагия Сумела — греческий православный монастырь, который также занимает очень важное место в истории византийского искусства. Считается, что монастырь был построен в IV веке, хотя настоящим основателем обители правильнее было бы назвать Алексия III Комнина (1349 — 1390 г. г.).

Монастырь находится внутри национального парка Алтындере и окружен прекрасным лесом. У подножия горы течет одно из рукавов ручья Дезирмендере.

Русская линия

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Первая очередь комплекса монастыря Панагия Сумела близ Трабзона открыта для посетителей
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