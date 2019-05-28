|Сводка новостей от 28 мая 2019
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Патриарх Кирилл: Мне бы хотелось, чтобы Совет Европы обратил пристальное внимание на нарушение прав верующих Украинской Православной Церкви
Сквер у театра драмы включён в список возможных мест для храма в Екатеринбурге
Митрополит Волоколамский Иларион: «Каноническое решение вопроса украинского раскола мы неоднократно предлагали и озвучивали. Оно было возможно. Оно и сейчас остаётся возможным»
Худшее, что есть в Москве
Объявлено о начале укрепления фундамента Храма Гроба Господня в Иерусалиме
Вучич призвал сербов смириться с потерей Косово
Косовары откровенно провоцируют сербов
Этот день в Русской истории
В Новосибирске состоялся общегородской крестный ход по случаю Дня славянской письменности и культуры
Санкт-Петербургский детский хоспис открыл фотовыставку в поддержку акции «Белый цветок» на Московском вокзале Северной столицы
В Переславской епархии открылся IV международный православный детско-юношеский хоровой фестиваль «Александр Невский»
В Саровской пустыни заложен храм в честь иконы Божией Матери «Живоносный Источник»
В ПСТГУ открылась выставка христианского искусства Эфиопии