Первая очередь комплекса горного монастыря Панагия Сумела, знаменитого памятника православной византийской истории и культуры, находящегося в живописной черноморской провинции Трабзон (Турция) была открыта для посетителей 25 мая после четырехлетней реставрации и работ по укреплению и благоустройству окрестных скал, сообщает греческое информационное агентство «Ромфея» со ссылкой на турецкое издание «Hurriyet Daily News».

Монастырь Сумела, который расположен на крутой скалистой территории в горах Карадаг в долине Алтындере, был закрыт для посетителей из-за обширных работ по комплексной реставрации древнего памятника.

Власти провинции заявили, что в ходе реставрации в монастыре к настоящему времени было очищено 4000 тонн камней, воссоздана 300-метровая аллея, восстановлены исторические акведуки, входное здание и лестница.

Монастырь Панагия Сумела был закрыт в 2015 году, с началом процесса восстановления памятника, чтобы устранить опасность, вызванную осыпями и оползнями скальных массивов вокруг горы Карадаг. Реставрационные работы также ведутся внутри исторического монастыря.

Панагия Сумела — греческий православный монастырь, который также занимает очень важное место в истории византийского искусства. Считается, что монастырь был построен в IV веке, хотя настоящим основателем обители правильнее было бы назвать Алексия III Комнина (1349 — 1390 г. г.).

Монастырь находится внутри национального парка Алтындере и окружен прекрасным лесом. У подножия горы течет одно из рукавов ручья Дезирмендере.

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