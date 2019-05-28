В центральном зале Московского вокзала Санкт-Петербурга 27 мая 2019 года начала работу фотовыставка «Благотворительная акция „Белый цветок“: история и современность», посвященная празднику благотворительности Царской семьи. Выставка проводится в поддержку акции «Белый цветок», которую ежегодно с 2006 года реализует Санкт-Петербургский детский хоспис. Открыл выставку основатель и руководитель хосписа протоиерей Александр Ткаченко, сообщает Диакония.Ru.

«Акция „Белый цветок“ является знаковым благотворительным событием для всего Петербурга. Более ста лет назад император Николай II положил начало акции: члены Царской семьи делали белые цветы, которые затем раздавались людям, чтобы собрать средства на борьбу с туберкулезом, — рассказал протоиерей Александр Ткаченко. — Сотрудники Санкт-Петербургского детского хосписа возродили традицию императорской семьи в 2006 году, а сегодня оживили историю акции в уникальных фотографиях. Акция „Белый цветок“ помогает тем людям, которые попали в трудную жизненную ситуацию, позволяет сделать так, чтобы они получили больше возможностей для полноценной жизни, лечения и реализации себя в этом мире».

Посетители выставки смогут увидеть более пятидесяти архивных фотографий, иллюстрирующих празднование дня «Белого цветка» в Санкт-Петербурге в 1911 году, а также современные фотографии, сделанные в ходе акций после возрождения традиции. Организатором выставки выступил Благотворительный фонд «Детский хоспис» вместе с Российскими железными дорогами. Фотографии для экспозиции предоставил Центральный государственный архив кинофотофонодокументов Санкт-Петербурга. Подобные выставки будут работать также на всех вокзалах Москвы.

Впервые день «Белого цветка» был проведен по инициативе государя императора Николая II и его супруги Александры Федоровны. Члены императорской семьи сами готовили поделки и сувениры для благотворительной ярмарки, в день «Белого цветка» горожане покупали белые цветы и жертвовали деньги в пользу больных туберкулезом. В 2006 году сотрудники Санкт-Петербургского детского хосписа возродили акцию в Петербурге.

В настоящее время основными целями акции «Белый цветок» является сбор средств для всесторонней поддержки детей с тяжелыми заболеваниями, привлечение внимания общества к их проблемам и возрождение традиции благотворительности императорской семьи. В этом году В Санкт-Петербурге акция «Белый цветок» пройдет 1 июня — в этот день сотрудники и волонтеры Детского хосписа будут раздавать на улицах города белые цветы за пожертвования.

В Москве в Марфо-Мариинской обители милосердия 19 мая прошел благотворительный праздник «Белый цветок» православной службы помощи «Милосердие». Он собрал 10 тысяч гостей и 3,8 миллиона рублей. Все собранные пожертвования будут направлена на помощь подопечным службы «Милосердие».

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