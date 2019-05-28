26 мая 2019 года в Новосибирске состоялся многотысячный общегородской крестный ход, посвященный церковно-государственному празднику — Дню славянской письменности и культуры. Об этом сообщает пресс-служба Новосибирской епархии.

Шествие возглавили митрополит Новосибирский и Бердский Никодим, епископ Искитимский и Черепановский Лука, епископ Карасукский и Ордынский Филипп, епископ Каинский и Барабинский Феодосий, епископ Ейский и Тимашевский Павел, губернатор Новосибирской области А.А. Травников, мэр Новосибирска А.Е. Локоть, другие руководители города и области.

Крестоходцы прошли от стен кафедрального Вознесенского собора до Александро-Невского собора с остановкой в центре Новосибирска у часовни святителя Николая, где был совершен праздничный молебен. По завершении молебна митрополит Никодим обратился к новосибирцам с архипастырским словом.

«Сегодня мы идем крестным ходом, прославляя святых равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия и святителя Николая (небесного покровителя города Новосибирска — прим. ред.). Святые Кирилл и Мефодий неразрывно связаны с историей Русской Православной Церкви, с историей нашей великой страны, удивляющей мир своими талантами, своими культурой и наукой, своими техническим достижениями. И всем этим мы обязаны святым Кириллу и Мефодию, просветителям славянских народов. Ибо они, составив славянский алфавит, даровали нам буквы, легшие в основу нашей письменности, с помощью которой мы передаем свои чувства, знания, веру», — сказал архипастырь. «Не было такого времени, когда бы Церковь и государство существовали раздельно, — подчеркнул глава Новосибирской митрополии. — Даже сама письменность изначально имела своей целью благовествование Святаго Евангелия среди славянских народов».

Владыка Никодим напомнил, что Церковь и государство вместе разделяли и радость, и горе, вместе совершали великие подвиги и вместе идут в XXI веке, показывая, что нравственность и благочестие, положенные нашими предками в основание Отечества, по-прежнему являются основными понятиями образа жизни российского народа. «Да дарует Господь граду Новосибирску и всей новосибирской земле многая лета, да будут жить жители нашей области в мире и благоденствии, храня веру предков», — заключил митрополит Никодим.

Губернатор Новосибирской области А.А. Травников и мэр Новосибирска А.Е. Локоть также сердечно поздравили новосибирцев с праздником. Губернатор назвал труды святых Кирилла и Мефодия «неоценимым вкладом» в развитие страны, в формирование ее культуры, истории. По словам мэра города, именно с алфавита, составленного святыми братьями, началось просвещение народа. В своих выступлениях руководители области и города выразили благодарность митрополиту Никодиму за просветительскую работу, за помощь в решение непростых социальных вопросов, за его труды во славу города Новосибирска.

Русская линия