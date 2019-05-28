26 мая в 19.00 в Угличском кремле (Богоявленский собор) состоялся первый концерт Фестиваля — выступление хора «Перезвоны» (г. Санкт-Петербург) и хорового Ансамбля «Классика» (г. Иваново). Об этом сообщает Православие.Ru.

В этом году Фестиваль «Александр Невский» объединил более 400 участников из России, Белоруссии и Сербии.

27 мая, в 16.00 во Дворце культуры состоялось торжественное Открытие фестиваля и конкурсные прослушивания коллективов-участников. Каждый коллектив представил на суд жюри по три музыкальные композиции.

Во вторник, 28 мая помимо творческой программы коллективы примут участие в Божественной Литургии и Крестном ходе по территории Угличского Кремля с мощами святого благоверного царевича Димитрия Угличского. После богослужения на Успенской площади состоится гала-концерт IV Фестиваля «Александр Невский», встреча с духовенством города Углича, экскурсии и посещение святынь.

Целью Фестиваля является содействие возрождению традиций национальной певческой и духовной культуры, укреплению межнационального единства, развитию международных и межрегиональных гуманитарных проектов, сохранению и развитию детско-юношеского хорового пения в России, пропаганде российского искусства, традиций и духовных ценностей.

Генеральный спонсор Фестиваля — Благотворительный фонд «Достойно есть».

Фестиваль является частью Международного Православного культурно-просветительского Проекта «Александр Невский», посвященного юбилейным торжествам в память 800-летия со дня рождения Великого князя Александра Ярославича, которые будут отмечаться на церковно-государственном уровне в 2021 году. Фестиваль «Александр Невский» проводится с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом Президентских грантов в направлении «Сохранение исторической памяти».

Учредителями Международного Православного культурно-просветительского Проекта «Александр Невский» выступают: Переславская епархия Русской Православной Церкви, Общецерковный молодежный Центр имени преподобного Сергия Радонежского при храме Святителя Николая Мирликийского Патриаршего Подворья в с. Здехово Московской области.

Фестиваль завершится 30 мая объявлением победителей.

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