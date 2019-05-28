Царевич Димитрий родился 19 октября 1582 г. и был младшим сыном Иоанна Грозного от княжны Марии Феодоровны Нагой. В царствование Феодора Иоанновича, когда фактически правителем Русского государства был его шурин — умный и опытный боярин Борис Годунов, царевич Димитрий вместе с матерью был удален со Двора в город Углич.

Жизнь русского государства в это время была размеренной и спокойной. Царский шурин всеми силами старался привести в должный порядок государство после тех потрясений, какие оно пережило при Иоанне Грозном, и имел в этом добром деле успех. Однако, в 1591 году спокойствие было нарушено страшным событием — семилетний царевич Димитрий 15 мая был зарезан в Угличе. Жители Углича, особо не разбираясь, в тот же день умертвили приставленных к царевичу Битяговского, Качалова и их товарищей, посчитав их зачинщиками злодеяния. Через четыре дня из Москвы в Углич приехала специальная следственная комиссия, в состав которой вошли митрополит Крутицкий Геласий, князь Василий Шуйский, окольничий Клешнин и дьяк Вылузгин.

Следователи пришли к заключению, что царевич играл в тычку ножом и «тут пришла на него падучая немочь, и зашибло его и учало его бити; да как его било, и он покололся ножом сам». Царская Дума утвердила следствие и донесла Царю, что «жизнь царевича прекратилась судом Божиим; что Михайло Нагой есть виновник кровопролития ужасного и действовал по внушению личной злобы; что граждане углицкие вместе с ним достойны казни за свою измену и беззаконие». Однако народ не мог поверить наивному объяснению московских следователей и говорил, что царевич Дмитрий был убит, а некоторые прибавляли, что он убит по наущению Бориса Годунова.

Это страшное дело в Угличе до наших дней осталось нераскрытым. Есть некоторые основания считать Годунова виновным в гибели царевича, но доказать это невозможно.

Царевич Димитрий был погребен в Угличе, во дворцовом храме в честь Преображения Господня. Множество чудес и исцелений стало совершаться у его гробницы, особенно часто исцелялись больные глазами. А 3 июля 1606 г. святые мощи страстотерпца царевича Димитрия были обретены нетленными и положены в приделе Иоанна Предтечи в Архангельском соборе Московского Кремля. Побуждением к открытию мощей было желание, по выражению Царя Василия Шуйского, «уста лжущия заградить и очи неверующия ослепить глаголющим, яко живый избеже (царевич) от убийственных дланей», ввиду появления самозванца Лжедмитрия.

Сегодня день памяти видного русского государственного деятеля князя Суздальского и Великого Князя Киевского Юрия (Георгия) Долгорукого, скончавшегося 15 мая 1157 г.

Он родился в 90-е гг. XI века и был шестым сыном Великого Князя Владимира Всеволодовича Мономаха. При жизни отца князь Юрий правил в Ростово-Суздальской земле, в которой деятельность его обращена была преимущественно на постройку и укрепление городов, основание церквей и монастырей. Став самостоятельным князем, в 1125 г. он перенес столицу княжества из Ростова в Суздаль, сделав его столицей Ростово-Суздальского княжества. После смерти Великого киевского князя Мстислава Владимировича в 1132 г. Юрий стал проводить активную политику на юге (за что и получил свое прозвище Долгорукий), стремясь к приобретению южного Переяславля, а затем и Киева.

В 1147 г. в поселении Москва состоялась встреча Юрия Долгорукого с новгород-северским князем Святославом Ольговичем. Эта дата первого упоминания о Москве и считается традиционной датой ее основания. В 1156 г. Князь укрепил Москву новыми деревянными стенами и рвом. В 1954 г. в Москве был установлен памятник Юрию Долгорукому как основателю города. Скончался Юрий, будучи Великим Князем Киевским, по-видимому, был отравлен киевскими боярами.

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