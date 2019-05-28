Русская линия
Сводка новостей от 28 мая 2019

Объявлено на начале укрепления фундамента Храма Гроба Господня в Иерусалиме
Иерусалимская Патриархия, Армянская и Католическая церкви согласовали общее соглашение о проведении реставрации святыни…

Храм Гроба Господня в ИерусалимеПредставители Иерусалимской Православной, Армянской и Католической Церквей достигли соглашения о проведении ремонта и реставрации иерусалимского Храма Гроба Господня, в ходе которого будет приведён в порядок фундамент храма, сообщает ТАСС со ссылкой на Agence France-Presse.

«Мы, лидеры христианских общин, ответственных за статус-кво в храме Гроба Господня, объявляем с великой радостью о начале проекта реставрации и восстановления фундамента святой гробницы и грунта под Храмом Гроба Господня», — говорится заявлении Церквей.

Реставрационные работы будут направлены на устранение сырости в фундаменте храма, также будет проведено обновление покрытия пола в самой церкви, сообщил Иерусалимский Патриарх Феофил III на пресс-конференции.

Ремонтно-реставрационные работы будут проводиться в два этапа. Первый из них начнётся в сентябре 2019 года, в ходе него будет проводиться обследование фундамента храма. После завершения обследования начнётся второй этап, в ходе которого будут проводиться ремонтно-восстановительные работы.

Проектом будут руководить итальянские эксперты под надзором комитета, состоящего из представителей Церквей, являющихся хранителями святыни.

В ходе обследования, ремонта и реставрации храм будет оставаться открытым для паломников.

Русская линия

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Объявлено на начале укрепления фундамента Храма Гроба Господня в Иерусалиме
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