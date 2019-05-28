27 мая 2019 года в Страсбурге состоялась встреча Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с верховной главой комиссии Совета Европы по правам человека Дуньей Миятович, в ходе которой Его Святейшество обратил особое внимание на нарушение прав верующих Украинской Православной Церкви на Украине, сообщает ОВЦС.

Обращаясь к Д. Миятович, Святейший Патриарх Кирилл отметил важную роль Совета Европы как организации, провозгласившей своей главной целью защиту прав человека. «Очень важно, что Совет Европы имеет потенциал, имеет специалистов, способных помогать людям в решении конкретных проблем, связанных с нарушением их прав», — сказал Святейший Владыка.

В ходе беседы Предстоятель Русской Церкви выразил глубокую озабоченность дискриминацией верующих Украинской Православной Церкви, возникшей в результате вмешательства прежних руководителей украинского государства в церковные дела. «Совсем недавно, как Вы знаете, произошли важные события: на Украине сменился президент, и мы надеемся, что политика государства в области прав человека изменится, поскольку прежняя власть открыто встала на путь дискриминации людей по религиозному признаку», — сказал Святейший Патриарх Кирилл.

Предстоятель Русской Церкви обратил внимание Дуньи Миятович на то, что на Украине при прежнем президенте Петре Порошенко были приняты два закона, которые ущемляют в правах каноническую Украинскую Православную Церковь.

Так, в декабре 2018 года глава государства подписал закон, который предусматривает переименование Украинской Православной Церкви Московского Патриархата. Говоря об этом законодательном акте, Его Святейшество напомнил основополагающий принцип отношений светского государства с религиозными организациями, предполагающий невмешательство государственной власти в их внутренние дела. В частности, государство предоставляет возможность религиозной группе называть себя так, как она считает нужным.

«На Украине был принят закон, который запрещает Украинской Православной Церкви называть себя Украинской, — сказал далее Его Святейшество. — Несмотря на то, что Церковь полностью состояла из украинских граждан, её пытались представить Церковью Российской Федерации, хотя всё её управление находится на Украине, и она имеет полную автономию от Церкви в России».

Святейший Патриарх Кирилл также упомянул о законе, принятом Верховной Радой Украины в ноябре прошлого года; в нём идёт речь о таком порядке изменения юрисдикции религиозных общин, который в конечном итоге может лишить каноническую Украинскую Православную Церковь её храмов.

Рассказывая о новых правилах, прописанных в этом законе, Святейший Владыка заметил: «Любой житель населенного пункта вне зависимости от того, православный он или неверующий человек (более того, он может даже не жить в этом населенном пункте), получает право прийти на собрание общины и требовать смены юрисдикции православного прихода». Подобные ситуации приводили к протестам простых прихожан, выступавших против перевода их храмов в другую юрисдикцию, и нередко протестующие люди подвергались физическому нападению. «Такая совершенно незаконная практика существовала на Украине до этих выборов», — рассказал Святейший Владыка.

При этом Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратил внимание собеседницы на то, что когда верующие начали обращаться за судебной защитой своих прав, в абсолютном большинстве случаев суд становился на сторону потерпевших. Его Святейшество подчеркнул: «Несмотря на сильное политическое давление, суды честно выполняли свою функцию. Всё, что касается грубого нарушения религиозных прав, исходило от законодательной и исполнительной власти, но отвергалось народом. И результаты выборов президента на Украине показали, что народ не приветствовал ту политику, которая силой насаждалась предыдущей властью».

Предстоятель Русской Церкви упомянул, что передаст верховному комиссару Совета Европы по правам человека документальные материалы о нарушениях прав верующих на Украине.

«Мне бы хотелось, чтобы Совет Европы осуществлял контроль за соблюдением прав людей в сфере религиозного выбора», — сказал Святейший Владыка.

В свою очередь Комиссар Совета Европы по правам человека поблагодарила Святейшего Патриарха Кирилла за визит и возможность обсудить важные темы. Д. Миятович, в частности, отметила, что информирована о том, что происходит на Украине, и в ближайшее время в рамках специального визита планирует приехать в эту страну, чтобы на месте тщательно и детально изучить ситуацию. «Я также намерена вновь приехать в Россию, чтобы установить контакты и начать процесс эффективного сотрудничества», — заявила она.

«Когда речь заходит о правах человека, о насилии в отношении верующих, это подпадает под мой мандат. Я буду очень внимательно этим заниматься», — подчеркнула Д. Миятович.

В продолжение беседы верховный комиссар Совета Европы по правам человека упомянула ряд вопросов, по которым также хотела бы сотрудничать с Русской Православной Церковью. В их числе — защита прав женщин, противодействие домашнему насилию, социальная поддержка людей с ограниченными возможностями, развитие гражданского общества.

«Если у нас одна цель, а именно благополучие всех людей на планете, то мы уже движемся в верном направлении. В качестве комиссара по правам человека я буду тщательно прислушиваться к Вашему мнению. Надеюсь, что у нас будет возможность встретиться вновь, когда я приеду в Российскую Федерацию», — сказала Д. Миятович.

Русская линия