Русская линия
Сводка новостей от 28 января 2019

В Симбирске почтили память генерала Владимира Каппеля
Представители городской общественности возложили цветы к мемориальной доске генералу и помолились об упокоении воинов Первого Волжского армейского корпуса…

У мемориальной доски В.О. Каппелю26 января 2019 года в городе Симбирске (ныне Ульяновск) почтили память героя Первой мировой войны, Георгиевского кавалера, офицера Русской Императорской армии, Белого генерала Владимира Оскаровича Каппеля, а вместе с ним и воинов Первого Волжского армейского корпуса.

Представители городской общественности возложили цветы к установленной несколько месяцев назад мемориальной доске в честь генерала и помолились об упокоении погибших воинов-симбирян.

Кроме того, после литии состоялось обсуждение проекта по восстановлению мемориальной доски симбирскому губернатору К.С. Старынкевичу, убитому революционером-террористом 21 сентября (по старому стилю) 1906 года.

По согласованию с Государем Императором Николаем II Пётр Столыпин направил Старынкевича для руководства Симбирской губернией в период обострения действий в регионе антиправительственных организаций социалистов-революционеров (эсеров), где он и был убит.

В 1906 году на месте гибели губернатора Старынкевича была установлена мемориальная доска, но после вооружённого захвата власти большевиками в 1917 году она была демонтирована.

Исполнителем террористического акта являлся молодой член партии социалистов-революционеров Валентин Рябиков, имя которого до сих пор носит улица в Засвияжском районе Симбирска.

Городская общественность намерена не только восстановить мемориальный знак русскому губернатору, но и поставить вопрос о возвращении улице, названной в честь его убийцы, её исторического названия.

Русская линия

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В Симбирске почтили память генерала Владимира Каппеля
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