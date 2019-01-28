В день открытия Международных Рождественских чтений Святейший Патриарх Кирилл совершил Литургию в Храме Христа Спасителя в Москве…

27 января 2019 года, в Неделю 35-ю по Пятидесятнице, отдание праздника Богоявления, день памяти святой равноапостольной Нины, просветительницы Грузии, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил Божественную литургию в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя г. Москвы. Богослужение предварило работу XXVII Международных Рождественских образовательных чтений «Молодежь: свобода и ответственность». Об этом сообщает пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси.

Его Святейшеству сослужили: митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий, Патриарший наместник Московской епархии; митрополит Кишиневский и всея Молдовы Владимир; митрополит Астанайский и Казахстанский Александр, глава Митрополичьего округа в Республике Казахстан; митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий, глава Среднеазиатского митрополичьего округа; митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий, управляющий делами Московской Патриархии; митрополит Волоколамский Иларион, председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата; митрополит Таллинский и всея Эстонии Евгений; митрополит Феодосийский и Керченский Платон; митрополит Омский и Таврический Владимир; митрополит Орловский и Болховский Антоний; митрополит Самарский и Тольяттинский Сергий; митрополит Истринский Арсений, первый викарий Патриарха Московского и всея Руси по г. Москве; митрополит Курский и Рыльский Герман; митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн, председатель Синодального миссионерского отдела; митрополит Красноярский и Ачинский Пантелеимон; митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл; митрополит Иваново-Вознесенский и Вичугский Иосиф; митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий, председатель Оргкомитета Международных Рождественских чтений, председатель Синодального отдела религиозного образования и катехизации; митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий; митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий; митрополит Саратовский и Вольский Лонгин; митрополит Сингапурский и Юго-восточно-азиатский Сергий, глава Патриаршего экзархата в Юго-Восточной Азии; митрополит Саранский и Мордовский Зиновий; митрополит Ханты-Мансийский и Сургутский Павел; митрополит Тверской и Кашинский Савва, первый заместитель управляющего делами Московской Патриархии; митрополит Вологодский и Кирилловский Игнатий; митрополит Владивостокский и Приморский Владимир; митрополит Барнаульский и Алтайский Сергий; митрополит Смоленский и Дорогобужский Исидор; митрополит Ижевский и Удмуртский Викторин; митрополит Челябинский и Миасский Григорий; митрополит Псковский и Порховский Тихон, председатель Патриаршего совета по культуре; митрополит Волгоградский и Камышинский Феодор; собор архиереев Русской Православной Церкви.

Предстоятелю Русской Православной Церкви также сослужили: протопресвитер Владимир Диваков, секретарь Патриарха Московского и всея Руси по г. Москве; протоиерей Михаил Рязанцев, ключарь Храма Христа Спасителя; протоиерей Даниил Андреюк, настоятель подворья Православной Церкви в Америке в Москве; председатели епархиальных отделов религиозного образования и катехизации в священном сане; духовенство, прибывшее для участия в Рождественских чтениях.

На богослужении присутствовали: полномочный представитель Президента России в Центральном федеральном округе И.О. Щеголев; председатель Комитета Государственной Думы ФС РФ по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений С.А. Гаврилов.

В храме молились настоятельницы женских монастырей, участники XXVII Международных Рождественских образовательных чтений.

Богослужебные песнопения исполнил Патриарший хор Храма Христа Спасителя (регент И.Б. Толкачев).

Богослужение транслировалось в прямом эфире на телеканале «Союз».

На сугубой ектении были вознесены прошения о единстве Православной Церкви и сохранении Церкви от разделений и расколов.

После сугубой ектении Предстоятель Русской Православной Церкви вознес молитву о мире на Украине.

Проповедь перед причастием произнес иеромонах Онисим (Бамблевский), председатель Отдела религиозного образования Московской городской епархии, клирик Новоспасского ставропигиального монастыря.

По окончании Литургии Святейший Патриарх Кирилл совершил славление празднику Крещения Господня.

Затем Предстоятель Русской Церкви обратился к участникам богослужения с Первосвятительским словом.

Во внимание к усердным архипастырским трудам и в связи с 55-летием со дня рождения Святейший Патриарх Кирилл вручил памятную панагию председателю Оргкомитета Международных Рождественских чтений, председателю Синодального отдела религиозного образования и катехизации митрополиту Ростовскому и Новочеркасскому Меркурию.

«Еще раз поздравляю всех с праздником! Пусть благословение Божие пребывает над всеми, кто будет в предстоящие дни трудиться в рамках наших Рождественских образовательных чтений. Это замечательная возможность для каждого из нас послушать друг друга, проанализировать свой собственный опыт, сделать правильные выводы для того, чтобы наша общая соборная работа в области религиозного образования была успешной. Помогай вам во всем этом Господ! С праздником!» — сказал в завершение Святейший Владыка.

Сразу после Патриаршего богослужения в Храме Христа Спасителя и на других площадках в столице началась работа секций XXVII Международных Рождественских образовательных чтений «Молодежь: свобода и ответственность». Работа форума продлится до 31 января.

30 января в Государственной Думе ФС РФ в рамках Чтений состоятся VII Рождественские Парламентские встречи.

31 января и 1 февраля, в Москве состоятся торжества, посвященные 10-летию Поместного Собора Русской Православной Церкви и избрания Святейшего Патриарха Кирилла.

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