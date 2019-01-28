|Сводка новостей от 28 января 2019
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Митрополит Ростовский Меркурий: «Сегодня я обращаюсь к Платовской сотне: будьте достойны этого названия»
Митрополит Волоколамский Иларион: Возвращение Исаакиевского собора Церкви — это вопрос времени
В Симбирске почтили память генерала Владимира Каппеля
Св. Синод Болгарской Православной Церкви не рассматривал вопрос признания «ПЦУ»
Фанар склоняет Кипрскую Православную Церковь признать украинских раскольников
Не мытьём, так катаньем
Израиль выступил с нападками в адрес Элладской Православной Церкви
Этот день в Русской истории
В Москве открылись Рождественские чтения
В Татьянин день Патриарх Кирилл освятил памятные доски с именами святых, связанных с МГУ
В Санкт-Петербурге состоялась пресс-конференция, посвященная просветительским концертам «Крещенские вечера»
Состоялось первое заседание Комиссии по двустороннему диалогу с Эфиопской церковью
В День российского студенчества в Зале церковных соборов Храма Христа Спасителя состоялся праздничный концерт
Делегация Санкт-Петербургской епархии приняла участие в возложении венков на Пискаревском кладбище по случаю 75-летия снятия блокады Ленинграда
При участии Церкви в Пензе проходят бесплатные стажировки для людей с инвалидностью