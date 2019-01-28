Русская линия
Сводка новостей от 28 января 2019

Патриарх Сербский Ириней: «Ни Сербская, ни другие Православные Церкви не примут появления некоего православного папы»
Предстоятель Сербской Православной Церкви вновь осудил односторонние действия Фанара по легализации раскола на Украине…

Патриарх Сербский ИринейСербская Церковь не знает никакой другой Православной Церкви на Украине, кроме канонической Украинской Православной Церкви во главе с её Предстоятелем — Блаженнейшим Митрополитом Киевским и всея Украины Онуфрием. Об этом в воскресном интервью сербскому изданию «Политика» заявил Патриарх Сербский Ириней, сообщает «СПЖ».

«Ни Сербская, ни другие Православные Церкви не примут появления некоего „православного папы“, а если они это сделают — перестанут быть православными», — отметил Предстоятель Сербской Православной Церкви.

Архипастырь в очередной раз напомнил, что Сербская Православная Церковь выступает не за какую-то из сторон, а исключительно за соблюдение священных канонов и установленного ими многовекового порядка.

«Сербская Православная Церковь не приемлет и не примет легализации раскола на Украине как законного положения дел, в особенности, когда такие амбиции появятся на её канонической территории, — подчеркнул Святейший Патриарх. — То, что Константинополь сделал в Киеве, Матери городов русских, для Сербской Церкви не имеет никакой силы, ничтожно».

«Украина имеет свою каноническую Церковь, которая имеет своего законного Предстоятеля Митрополита Онуфрия. Других мы не знаем и не будем знать», — подытожил Предстоятель Сербской Православной Церкви.

Ранее Патриарх Ириней неоднократно заявлял, что решать церковный вопрос в Украине можно только Собором представителей всех Поместных Православных Церквей. В своем Рождественском послании архиереи Сербской Православной Церкви отметили, что политики при участии Фанара углубили раскол в Украине, и напомнили, что автокефалия является исключительно церковной институцией, которая должна способствовать развитию и укреплению единства между Поместными Православными Церквами, а не их расколу.

Русская линия

  • Читать в Телеграм
  • Выделите текст и нажмите Ctrl-Enter, если заметили опечатку

Патриарх Сербский Ириней: «Ни Сербская, ни другие Православные Церкви не примут появления некоего православного папы»
Предстоятель Сербской Православной Церкви вновь осудил односторонние действия Фанара по легализации раскола на Украине...

Митрополит Ростовский Меркурий: «Сегодня я обращаюсь к Платовской сотне: будьте достойны этого названия»
На Дон вернулся штандарт Лейб-Гвардии Казачьего Его Величества полка, выданный казакам Императором Павлом I...

Митрополит Волоколамский Иларион: Возвращение Исаакиевского собора Церкви — это вопрос времени
Председатель ОВЦС выразил уверенность, что главный собор Санкт-Петербурга вернут верующим, но он продолжит выполнять музейные функции...

В Симбирске почтили память генерала Владимира Каппеля
Представители городской общественности возложили цветы к мемориальной доске генералу и помолились об упокоении воинов Первого Волжского армейского корпуса...

Св. Синод Болгарской Православной Церкви не рассматривал вопрос признания «ПЦУ»
Митрополит Старозагорский Киприан опроверг сообщения СМИ о том, что члены Синода разошлись во мнении по этому вопросу...

Фанар склоняет Кипрскую Православную Церковь признать украинских раскольников
Кипр с визитом посетил митрополит Елпидофор, который сумел добиться от Архиепископа Кипрского Хризостома обещания признать «ПЦУ» «в будущем»...

Не мытьём, так катаньем
Президент Украины по телефону пригласил Иерусалимского Патриарха Феофила на Украину...

Израиль выступил с нападками в адрес Элладской Православной Церкви
Представительница Израиля в Греции Ирит Бен-Абба заявила, что Православная Церковь якобы является источником распространения антисемитизма в Греции...

Этот день в Русской истории
Сегодня день памяти генерал-фельдмаршала, героя Русско-турецкой войны 1877−78 гг. И.В.Гурко (Ромейко-Гурко)...

В Москве открылись Рождественские чтения
В день открытия Международных Рождественских чтений Святейший Патриарх Кирилл совершил Литургию в Храме Христа Спасителя в Москве...

В Татьянин день Патриарх Кирилл освятил памятные доски с именами святых, связанных с МГУ

В Санкт-Петербурге состоялась пресс-конференция, посвященная просветительским концертам «Крещенские вечера»

Состоялось первое заседание Комиссии по двустороннему диалогу с Эфиопской церковью

В День российского студенчества в Зале церковных соборов Храма Христа Спасителя состоялся праздничный концерт

Делегация Санкт-Петербургской епархии приняла участие в возложении венков на Пискаревском кладбище по случаю 75-летия снятия блокады Ленинграда

При участии Церкви в Пензе проходят бесплатные стажировки для людей с инвалидностью

Каталог Православное Христианство.Ру Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика