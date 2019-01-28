Сербская Церковь не знает никакой другой Православной Церкви на Украине, кроме канонической Украинской Православной Церкви во главе с её Предстоятелем — Блаженнейшим Митрополитом Киевским и всея Украины Онуфрием. Об этом в воскресном интервью сербскому изданию «Политика» заявил Патриарх Сербский Ириней, сообщает «СПЖ».

«Ни Сербская, ни другие Православные Церкви не примут появления некоего „православного папы“, а если они это сделают — перестанут быть православными», — отметил Предстоятель Сербской Православной Церкви.

Архипастырь в очередной раз напомнил, что Сербская Православная Церковь выступает не за какую-то из сторон, а исключительно за соблюдение священных канонов и установленного ими многовекового порядка.

«Сербская Православная Церковь не приемлет и не примет легализации раскола на Украине как законного положения дел, в особенности, когда такие амбиции появятся на её канонической территории, — подчеркнул Святейший Патриарх. — То, что Константинополь сделал в Киеве, Матери городов русских, для Сербской Церкви не имеет никакой силы, ничтожно».

«Украина имеет свою каноническую Церковь, которая имеет своего законного Предстоятеля Митрополита Онуфрия. Других мы не знаем и не будем знать», — подытожил Предстоятель Сербской Православной Церкви.

Ранее Патриарх Ириней неоднократно заявлял, что решать церковный вопрос в Украине можно только Собором представителей всех Поместных Православных Церквей. В своем Рождественском послании архиереи Сербской Православной Церкви отметили, что политики при участии Фанара углубили раскол в Украине, и напомнили, что автокефалия является исключительно церковной институцией, которая должна способствовать развитию и укреплению единства между Поместными Православными Церквами, а не их расколу.

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