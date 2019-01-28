25 января 2019 года, в день памяти мученицы Татианы, на Дону состоялись торжества по случаю прибытия в Патриарший Вознесенский войсковой всеказачий собор штандарта Лейб-Гвардии, переданного казакам Платовской сотни ЮРГПУ (НПИ) Полковым Объединением Лейб-Гвардии Казачьего Его Величества Полка (Франция) в знак признания заслуг платовцев в деле возрождения традиций донского казачества, сообщает официальный сайт Ростовской-на-Дону епархии.

Торжества возглавил глава Донской митрополии митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий.

Среди почётных гостей были первый заместитель губернатора Ростовской области, атаман Войскового казачьего общества «Всевеликое войско Донское» Виктор Гончаров, ректор ЮРГПУ (НПИ) имени М.И. Платова Владимир Передерий, председатель Объединения памяти Лейб-Гвардии Его Величества полка Владимир Греков, князь Александр Трубецкой и прибывшие гости из Франции.

В мероприятии также приняли участие представители Правительства Ростовской области, Администрации и Городской Думы г. Новочеркасска, духовенство Донской митрополии, атаманы и казаки Всевеликого войска Донского, руководство, сотрудники и студенты Южно-Российского государственного политехнического университета им. М.И. Платова, директора и кадеты казачьих корпусов Ростовской области.

Перед началом церемонии владыка совершил молебен об учащих и учащихся. Ему сослужили благочинный Новочеркасского округа протоиерей Олег Добринский, настоятель Патриаршего Вознесенского собора протоиерей Георгий Сморкалов, клирики благочиния.

После молебна состоялась торжественная передача штандарта от Полкового Объединения Лейб-Гвардии Казачьего Его Величества Полка казакам Платовской сотни ЮРГПУ (НПИ), которая с момента вручения теперь именуется Платовской сотней Лейб-Гвардии Казачьего Его Величества полка.

Далее к присутствующим со словами приветствия обратились почётные гости.

Первый заместитель Губернатора Ростовской области, атаман Войскового казачьего общества «Всевеликое войско Донское» Виктор Гончаров поздравил всех с днем памяти святой великомученицы Татианы, выразил благодарность митрополиту Меркурию за совместную молитву в этот праздничный день и предложил сделать традиционным совершение молебна с участием казачьей молодежи каждый год 25 января.

«Очень символично то, что вчера, в день 100-летия выхода циркуляра, который дал старт массовым репрессиям на Дону, мы молились о душах убиенных казаков. А сегодня мы видим, что казачество возродилось и развивается. В нас поверили те люди, предки которых были изгнаны из России, проживающие за рубежом. Они сохранили этот штандарт, и сегодня он передан Платовской сотне Южно-Российского государственного политехнического университета, которая входит во Всевеликое войско Донское. Я уверен, что студенты, которые окончат этот вуз, продолжат нашу работу в возрождении казачества на Дону», — отметил Виктор Гончаров.

Ректор ЮРГПУ (НПИ) имени М.И. Платова Владимир Передерий в своем приветствии отметил историческое значение этого события. «Этот штандарт был вручен казачеству Императором Павлом I в 1798 году за верное служение Родине. Радует, что сегодня за дело по патриотическому воспитанию молодежи в славных традициях донских казаков штандарт вернулся в Россию. Это большая ответственность для Платовской сотни и праздник для Всевеликого войска Донского», — сказал руководитель университета.

Глава Донской митрополии митрополит Меркурий также поздравил всех присутствующих с днём памяти святой мученицы Татианы и с праздником российского студенчества и передал приветствие Святейшего Патриарха Кирилла. Его Высокопреосвященство напомнил молодым казакам об ответственности, которая лежит на каждом из них.

«В Священных текстах есть такие слова «По имени и житие твое да будет..». То есть то имя, которое ты носишь, должно соответствовать твоей жизни. И наоборот, твоя жизнь должна соответствовать имени. Быть и называться — это разные вещи. Необходимо понимать, что принимая штандарт, мы входим в тело истории нашего Отечества. И мы будем либо пустой буквой, не содержащей в себе никакого смысла, либо будем содержанием и смыслом этой истории. Потому сегодня я обращаюсь к Платовской сотне: будьте достойны этого названия, служения и предстоящих трудов. Запомните этот исторический день, когда мы к Великому Богу возносили свои молитвы, прося о помощи и вразумлении.

Сегодня, как никогда, от мудрости нашего народа, его сплоченности, веры и верности своей традиции зависит не только будущее, но и настоящее. Нельзя строить мнимое будущее, не заботясь о сегодняшнем дне, который определяет завтрашний. Мера ответственности в служении Отечеству как никогда велика и касается и вас, Платовской сотни, и студенчества, и всей нашей молодежи, а также всех, кто сегодня управляет страной, кто хранит наши духовные традиции и молится за Россию.

Дай Бог, чтобы зримое напоминание о верности и вере, которые проявляли великие предки в служении Церкви и Отечеству, нашло живой отклик в нашем сердце, мыслях и делах. Благодарю всех, кто послужил этому благому и благословенному делу, кто сохраняет традиции наших предков, и, самое главное, столь бережно и трепетно передает их молодым людям, понимает великую ответственность за свое дело и за то, что будет совершаться в нашем Отечестве", — сказал владыка митрополит.

Далее почётные гости вышли на ступени главного входа в собор, где перед ними по площади со штандартом торжественным маршем прошли знаменная группа, казаки и кадеты.

Накануне, 24 января, казаки отметили трагическую дату в своей истории — 100 лет назад вышла директива, положившая начало расказачиванию. Несколькими неделями ранее в память об этом событии в Патриарший Вознесенский войсковой всеказачий собор была передана икона «Казачья голгофа». В день принесения штандарта святыне поклонились представители казачества и гости, прибывшие на памятное мероприятие.

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