Русская линия
Сводка новостей от 28 января 2019

Состоялось первое заседание Комиссии по двустороннему диалогу с Эфиопской церковью

21−25 января 2019 года в Аддис-Абебе, в административном центре Эфиопской Патриархии, состоялось первое в истории заседание двусторонней Комиссии по диалогу между Русской Православной Церковью и Эфиопской церковью. Об этом сообщает служба коммуникаций ОВЦС.

Договоренность о создании данной Комиссии была достигнута Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Кириллом и Патриархом-Католикосом Эфиопии Абуной Матфием в ходе визита Предстоятеля Эфиопской церкви в Россию 15−20 мая 2018 года. Ранее, в ноябре 2017 года и в марте 2018 года, в Москве и в Аддис-Абебе прошли заседания совместной рабочей группы по подготовке диалога. 14 июля 2018 года состав Комиссии был учрежден Священным Синодом Русской Православной Церкви, в декабре того же года аналогичное решение принял Синод Эфиопской церкви.

Со стороны Московского Патриархата членами Комиссии являются: Патриарший экзарх Западной Европы митрополит Корсунский и Западноевропейский Иоанн — сопредседатель комиссии; иеромонах Стефан (Игумнов), секретарь по межхристианским отношениям Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата; В.В. Кипшидзе, заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ; диакон Димитрий Серов, исполнительный секретарь Комиссии Московского Патриархата по регулированию студенческого обмена. Эфиопскую церковь в Комиссии представляют: архиепископ Абуна Филипос, глава епархии Южного Омо — сопредседатель Комиссии; священник Элиас Абрха, руководитель Департамента печати Эфиопской Церкви; священник Даниэль Сейфемихаэл, генеральный директор Вещательной корпорации Эфиопской Церкви; священник Гебреанна Гебрецадик, сотрудник Эфиопской Патриархии.

В ходе состоявшегося заседания были определены приоритетные на ближайший период направления межцерковного сотрудничества: взаимодействие в академической и информационной сферах, в области церковного искусства и производства церковной утвари, а также обмен опытом миссионерской работы и диаконического служения.

От имени Священного Синода Эфиопской церкви участников заседания приветствовал председатель Отдела внешних церковных связей архиепископ Южного Гондэра Абуна Арегави.

По итогам заседания принято совместное коммюнике, в котором Комиссия подчеркнула важность состоявшейся в мае 2018 года в Москве встречи Предстоятелей Русской Православной Церкви и Эфиопской церкви и подписанного ими совместного Коммюнике для активизации двустороннего взаимодействия на современном этапе. Данные договоренности легли в основу работы Комиссии.

Обращая внимание на сохраняющуюся тяжелую гуманитарную ситуацию в ближневосточном регионе, а также в ряде стран Северной и Центральной Африки, стороны отметили необходимость совместной работы по защите страдающих христиан, почти ежедневно подвергающихся различным формам дискриминации и угнетения. Комиссия признала важность международной солидарности со всеми невинными жертвами терроризма и экстремизма, в том числе, отдавая дань памяти 30 христианам-эфиопам, жестоко убитым в апреле 2015 года на берегу Средиземного моря в Ливии.

Комиссия обозначила важность двустороннего сотрудничества в сфере поддержки традиционных нравственных ценностей, в первую очередь, в странах диаспоры. Проработаны договоренности о развитии студенческого обмена, совместном участии в научных мероприятиях, проводимых учебными заведениями Русской Православной Церкви и Эфиопской церкви, о реализации проектов, касающихся молодежного взаимодействия. Комиссия приветствовала установление в ближайшем будущем сотрудничества между производствами церковной утвари Русской Православной Церкви и соответствующими учреждениями Эфиопской церкви и другие проекты в области церковного искусства. Стороны также выразили намерение развивать обмен опытом в области миссионерской работы, социального служения и диаконии.

Признана важной инициатива по налаживанию межцерковного сотрудничества в сфере медиа, которое может включать обмен соответствующими профессиональными делегациями, производство медиапродукции и развитие телепроектов, посвященных истории и современной жизни русской и эфиопской христианских традиций. Комиссия определила характер двустороннего взаимодействия в межхристианском и межрелигиозном диалогах, а также обозначила необходимость сотрудничества в странах диаспоры.

Комиссия выразила благодарность Посольству Российской Федерации в Аддис-Абебе и Посольству Федеративной Демократической Республики Эфиопия в Москве за содействие в организации межцерковного диалога. Отдельно была отмечена важность для двусторонних контактов открытия в декабре 2017 года прямого рейса Эфиопских авиалиний из Аддис-Абебы в Москву, на презентации которого присутствовал лично Предстоятель Эфиопской Церкви.

Избраны секретари Комиссии: со стороны Русской Православной Церкви — иеромонах Стефан (Игумнов), со стороны Эфиопской Церкви — священник Даниэль Сейфемихаэл. Об итогах встречи будет официально доложено Священноначалию Русской Православной Церкви и Эфиопской Церкви.

21 января члены делегации Русской Православной Церкви посетили расположенные в Аддис-Абебе издательский центр, церковные мастерские и университет во имя Святой Троицы, где митрополит Иоанн имел теплую беседу с его ректором, одним из старейших иерархов Эфиопской Церкви архиепископом Тимофеем Хабтеселласие Тесфой, который являлся воспитанником Ленинградской духовной академии в одни годы с нынешним Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Кириллом. Владыка с огромной любовью вспоминал о совместных с ним годах обучения и об интенсивных связях между Русской Православной Церковью и Эфиопской Церковью в то время.

23 января члены Комиссии были приняты Святейшим Патриархом-Католикосом Эфиопии Абуной Матфием. Митрополит Иоанн передал Предстоятелю Эфиопской Церкви приветствия и благопожелания Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, проинформировал о ходе двустороннего диалога и планах реализации намеченных в его рамках совместных проектов. Со своей стороны Святейший Патриарх Абуна Матфий подчеркнул важность развития двусторонних отношений на современном этапе и просил передать наилучшие пожелания Предстоятелю Русской Православной Церкви. Стороны обменялись памятными подарками.

В тот же день члены делегации Русской Православной Церкви посетили Посольство Российской Федерации в Аддис-Абебе, где митрополит Иоанн отслужил водосвятный молебен для сотрудников Российской дипломатической миссии, по окончании которого пожелал соотечественникам помощи Божией в трудах на африканской земле. Затем от имени Чрезвычайного и Полномочного посла Российской Федерации в Федеративной Демократической Республике Эфиопия В.И. Ткаченко был дан торжественный ужин в честь митрополита Корсунского и Западноевропейского Иоанна и членов российской церковной делегации. Со стороны Посольства в ужине также приняли участие советник-посланник, заместитель руководителя Дипмиссии Е. И. Юрков и атташе Посольства К.М. Клюйков.

В ходе пребывания в Эфиопии члены делегации Русской Православной Церкви также посетили монастырь Святой Троицы в Дебре-Либанос, являющийся и крупным церковно-образовательным центром. 18−19 января они приняли участие в праздновании Богоявления Господня — торжествах, которые в Эфиопии именуются Тимкат и проходят с широчайшим размахом общенационального празднования.

Следующее заседание Комиссии состоится в 2020 году.

Русская линия

  • Читать в Телеграм
  • Выделите текст и нажмите Ctrl-Enter, если заметили опечатку

Патриарх Сербский Ириней: «Ни Сербская, ни другие Православные Церкви не примут появления некоего православного папы»
Предстоятель Сербской Православной Церкви вновь осудил односторонние действия Фанара по легализации раскола на Украине...

Митрополит Ростовский Меркурий: «Сегодня я обращаюсь к Платовской сотне: будьте достойны этого названия»
На Дон вернулся штандарт Лейб-Гвардии Казачьего Его Величества полка, выданный казакам Императором Павлом I...

Митрополит Волоколамский Иларион: Возвращение Исаакиевского собора Церкви — это вопрос времени
Председатель ОВЦС выразил уверенность, что главный собор Санкт-Петербурга вернут верующим, но он продолжит выполнять музейные функции...

В Симбирске почтили память генерала Владимира Каппеля
Представители городской общественности возложили цветы к мемориальной доске генералу и помолились об упокоении воинов Первого Волжского армейского корпуса...

Св. Синод Болгарской Православной Церкви не рассматривал вопрос признания «ПЦУ»
Митрополит Старозагорский Киприан опроверг сообщения СМИ о том, что члены Синода разошлись во мнении по этому вопросу...

Фанар склоняет Кипрскую Православную Церковь признать украинских раскольников
Кипр с визитом посетил митрополит Елпидофор, который сумел добиться от Архиепископа Кипрского Хризостома обещания признать «ПЦУ» «в будущем»...

Не мытьём, так катаньем
Президент Украины по телефону пригласил Иерусалимского Патриарха Феофила на Украину...

Израиль выступил с нападками в адрес Элладской Православной Церкви
Представительница Израиля в Греции Ирит Бен-Абба заявила, что Православная Церковь якобы является источником распространения антисемитизма в Греции...

Этот день в Русской истории
Сегодня день памяти генерал-фельдмаршала, героя Русско-турецкой войны 1877−78 гг. И.В.Гурко (Ромейко-Гурко)...

В Москве открылись Рождественские чтения
В день открытия Международных Рождественских чтений Святейший Патриарх Кирилл совершил Литургию в Храме Христа Спасителя в Москве...

В Татьянин день Патриарх Кирилл освятил памятные доски с именами святых, связанных с МГУ

В Санкт-Петербурге состоялась пресс-конференция, посвященная просветительским концертам «Крещенские вечера»

Состоялось первое заседание Комиссии по двустороннему диалогу с Эфиопской церковью

В День российского студенчества в Зале церковных соборов Храма Христа Спасителя состоялся праздничный концерт

Делегация Санкт-Петербургской епархии приняла участие в возложении венков на Пискаревском кладбище по случаю 75-летия снятия блокады Ленинграда

При участии Церкви в Пензе проходят бесплатные стажировки для людей с инвалидностью

Каталог Православное Христианство.Ру Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика