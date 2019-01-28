21−25 января 2019 года в Аддис-Абебе, в административном центре Эфиопской Патриархии, состоялось первое в истории заседание двусторонней Комиссии по диалогу между Русской Православной Церковью и Эфиопской церковью. Об этом сообщает служба коммуникаций ОВЦС.

Договоренность о создании данной Комиссии была достигнута Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Кириллом и Патриархом-Католикосом Эфиопии Абуной Матфием в ходе визита Предстоятеля Эфиопской церкви в Россию 15−20 мая 2018 года. Ранее, в ноябре 2017 года и в марте 2018 года, в Москве и в Аддис-Абебе прошли заседания совместной рабочей группы по подготовке диалога. 14 июля 2018 года состав Комиссии был учрежден Священным Синодом Русской Православной Церкви, в декабре того же года аналогичное решение принял Синод Эфиопской церкви.

Со стороны Московского Патриархата членами Комиссии являются: Патриарший экзарх Западной Европы митрополит Корсунский и Западноевропейский Иоанн — сопредседатель комиссии; иеромонах Стефан (Игумнов), секретарь по межхристианским отношениям Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата; В.В. Кипшидзе, заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ; диакон Димитрий Серов, исполнительный секретарь Комиссии Московского Патриархата по регулированию студенческого обмена. Эфиопскую церковь в Комиссии представляют: архиепископ Абуна Филипос, глава епархии Южного Омо — сопредседатель Комиссии; священник Элиас Абрха, руководитель Департамента печати Эфиопской Церкви; священник Даниэль Сейфемихаэл, генеральный директор Вещательной корпорации Эфиопской Церкви; священник Гебреанна Гебрецадик, сотрудник Эфиопской Патриархии.

В ходе состоявшегося заседания были определены приоритетные на ближайший период направления межцерковного сотрудничества: взаимодействие в академической и информационной сферах, в области церковного искусства и производства церковной утвари, а также обмен опытом миссионерской работы и диаконического служения.

От имени Священного Синода Эфиопской церкви участников заседания приветствовал председатель Отдела внешних церковных связей архиепископ Южного Гондэра Абуна Арегави.

По итогам заседания принято совместное коммюнике, в котором Комиссия подчеркнула важность состоявшейся в мае 2018 года в Москве встречи Предстоятелей Русской Православной Церкви и Эфиопской церкви и подписанного ими совместного Коммюнике для активизации двустороннего взаимодействия на современном этапе. Данные договоренности легли в основу работы Комиссии.

Обращая внимание на сохраняющуюся тяжелую гуманитарную ситуацию в ближневосточном регионе, а также в ряде стран Северной и Центральной Африки, стороны отметили необходимость совместной работы по защите страдающих христиан, почти ежедневно подвергающихся различным формам дискриминации и угнетения. Комиссия признала важность международной солидарности со всеми невинными жертвами терроризма и экстремизма, в том числе, отдавая дань памяти 30 христианам-эфиопам, жестоко убитым в апреле 2015 года на берегу Средиземного моря в Ливии.

Комиссия обозначила важность двустороннего сотрудничества в сфере поддержки традиционных нравственных ценностей, в первую очередь, в странах диаспоры. Проработаны договоренности о развитии студенческого обмена, совместном участии в научных мероприятиях, проводимых учебными заведениями Русской Православной Церкви и Эфиопской церкви, о реализации проектов, касающихся молодежного взаимодействия. Комиссия приветствовала установление в ближайшем будущем сотрудничества между производствами церковной утвари Русской Православной Церкви и соответствующими учреждениями Эфиопской церкви и другие проекты в области церковного искусства. Стороны также выразили намерение развивать обмен опытом в области миссионерской работы, социального служения и диаконии.

Признана важной инициатива по налаживанию межцерковного сотрудничества в сфере медиа, которое может включать обмен соответствующими профессиональными делегациями, производство медиапродукции и развитие телепроектов, посвященных истории и современной жизни русской и эфиопской христианских традиций. Комиссия определила характер двустороннего взаимодействия в межхристианском и межрелигиозном диалогах, а также обозначила необходимость сотрудничества в странах диаспоры.

Комиссия выразила благодарность Посольству Российской Федерации в Аддис-Абебе и Посольству Федеративной Демократической Республики Эфиопия в Москве за содействие в организации межцерковного диалога. Отдельно была отмечена важность для двусторонних контактов открытия в декабре 2017 года прямого рейса Эфиопских авиалиний из Аддис-Абебы в Москву, на презентации которого присутствовал лично Предстоятель Эфиопской Церкви.

Избраны секретари Комиссии: со стороны Русской Православной Церкви — иеромонах Стефан (Игумнов), со стороны Эфиопской Церкви — священник Даниэль Сейфемихаэл. Об итогах встречи будет официально доложено Священноначалию Русской Православной Церкви и Эфиопской Церкви.

21 января члены делегации Русской Православной Церкви посетили расположенные в Аддис-Абебе издательский центр, церковные мастерские и университет во имя Святой Троицы, где митрополит Иоанн имел теплую беседу с его ректором, одним из старейших иерархов Эфиопской Церкви архиепископом Тимофеем Хабтеселласие Тесфой, который являлся воспитанником Ленинградской духовной академии в одни годы с нынешним Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Кириллом. Владыка с огромной любовью вспоминал о совместных с ним годах обучения и об интенсивных связях между Русской Православной Церковью и Эфиопской Церковью в то время.

23 января члены Комиссии были приняты Святейшим Патриархом-Католикосом Эфиопии Абуной Матфием. Митрополит Иоанн передал Предстоятелю Эфиопской Церкви приветствия и благопожелания Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, проинформировал о ходе двустороннего диалога и планах реализации намеченных в его рамках совместных проектов. Со своей стороны Святейший Патриарх Абуна Матфий подчеркнул важность развития двусторонних отношений на современном этапе и просил передать наилучшие пожелания Предстоятелю Русской Православной Церкви. Стороны обменялись памятными подарками.

В тот же день члены делегации Русской Православной Церкви посетили Посольство Российской Федерации в Аддис-Абебе, где митрополит Иоанн отслужил водосвятный молебен для сотрудников Российской дипломатической миссии, по окончании которого пожелал соотечественникам помощи Божией в трудах на африканской земле. Затем от имени Чрезвычайного и Полномочного посла Российской Федерации в Федеративной Демократической Республике Эфиопия В.И. Ткаченко был дан торжественный ужин в честь митрополита Корсунского и Западноевропейского Иоанна и членов российской церковной делегации. Со стороны Посольства в ужине также приняли участие советник-посланник, заместитель руководителя Дипмиссии Е. И. Юрков и атташе Посольства К.М. Клюйков.

В ходе пребывания в Эфиопии члены делегации Русской Православной Церкви также посетили монастырь Святой Троицы в Дебре-Либанос, являющийся и крупным церковно-образовательным центром. 18−19 января они приняли участие в праздновании Богоявления Господня — торжествах, которые в Эфиопии именуются Тимкат и проходят с широчайшим размахом общенационального празднования.

Следующее заседание Комиссии состоится в 2020 году.

Русская линия