Русская линия
Сводка новостей от 28 января 2019

Св. Синод Болгарской Православной Церкви не рассматривал вопрос признания «ПЦУ»
Митрополит Старозагорский Киприан опроверг сообщения СМИ о том, что члены Синода разошлись во мнении по этому вопросу…

Митрополит Старозагорский Киприан24 января 2019 года состоялось заседание Священного Синода Болгарской Православной Церкви и многие издания поспешили сообщить, что на нём рассматривался «украинский вопрос» и признание «ПЦУ», который якобы расколол единство епископата Болгарской Православной Церкви, сообщает «Союз православных журналистов».

Болгарское издание «Гласов» отмечает, что накануне Синода семь епископов Болгарской Церкви обратились в Синод с письмом, в котором заявили о необходимости поддержки канонической Украинской Православной Церкви. Однако, Синод не стал рассматривать это обращение, что было неверно интерпретировано СМИ.

«Несмотря на инсинуации в некоторых средствах массовой информации, ни Святейший Патриарх Неофит, ни митрополит Иосиф (Босаков), возглавляющий Болгарскую православную епархию в США, Канаде и Австралии не выступали против предложения семи епископов. В конце концов, не было никакого голосования, чтобы включить украинский вопрос в повестку дня», — сообщает издание.

Итогом обсуждения болгарскими архиереями обращения семи епископов стало решение передать это послание в специальную комиссию, которая изучает ситуацию на Украине и которую возглавляет митрополит Старозагорский Киприан.

Сам владыка Киприан подтвердил порталу Actualno.com, что «Св. Синод не касался вопросов, связанных с Украиной» и не принимал никаких решений по этому вопросу.

По словам владыки, созданная для изучения украинского вопроса комиссия до сих пор «изучает документы по создавшейся ситуации».

В связи с этим архипастырь призвал верующих и журналистов доверять в этом вопросе только официальной информации, которая исходит от Синода, и не поддаваться на провокации.

Русская линия

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Св. Синод Болгарской Православной Церкви не рассматривал вопрос признания «ПЦУ»
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