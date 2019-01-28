Русская линия
Сводка новостей от 28 января 2019

В Татьянин день Патриарх Кирилл освятил памятные доски с именами святых, связанных с МГУ

Предстоятель Русской Церкви Святейший Патриарх Кирилл освятил памятные доски с именами святых, связанных с МГУ, и пообщался со студентами, сообщает РИА «Новости». Участие в службе приняли студенты, преподаватели и ректор МГУ Виктор Садовничий. Первосвятитель посоветовал учащимся стараться сохранить веру «несмотря на непростые внешние условия», а также призвал их брать пример со святой Татьяны.

«В основе мученичества, то есть способности умереть за свои убеждения, даже проходя через страшные страдания, лежит человеческий подвиг. Святая Татьяна проявила невероятную силу духа, которая потрясла гонителей. И слово подвиг, и ее пример святой должны заставить студентов задуматься об очень многом — о смысле жизни, о ее цели, о том, как человек должен встречать трудности и отстаивать свои убеждения», — считает Предстоятель Русской Церкви.

Патриарх Кирилл также поблагодарил руководство вуза за помощь в возрождении университетского храма и отметил, что «единение науки, образования и веры является для граждан России самым главным стержнем».

Указ об основании Московского университета был подписан императрицей Елизаветой Петровной в день памяти святой мученицы Татианы Римской. С тех пор в России святая почитается как покровительница студентов.

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