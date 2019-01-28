Русская линия
Сводка новостей от 28 января 2019

При участии Церкви в Пензе проходят бесплатные стажировки для людей с инвалидностью

Церковно-общественный проект сопровождаемого проживания «Квартал Луи» разработал интенсивный курс стажировок «Лидеры изменений. Равный — Равному» для молодых людей с инвалидностью, сообщает Диакония.Ru.

С октября 2018 по июнь 2019 на территории активного пансиона «Дом Вероники» запланированы 10 бесплатных семидневных стажировок для 80 людей с инвалидностью со всей России. Стажировка представляет собой цикл тематических семинаров, мастер-классов, тренингов, которые будут проводить активные молодые люди с инвалидностью из Пензы, которые уже добились успеха в социальной работе. Вместе с коуч-тренером участники разрабатывают собственные социальные проекты, которые впоследствии реализуют уже в своем регионе. Первые выпускники курса уже открыли свои проекты: в Перми начались уроки на понимание инвалидов, в Чебоксарах создана студия по фехтованию, в Санкт-Петербурге открывается спортзал для людей с инвалидностью.

Часто на обычных стажировках отсутствует доступная среда и возможность учиться людям с инвалидностью. Мы постарались изменить это. Ведь лучше всех понять проблему может тот человек, который с ней столкнулся сам, — сказала руководитель направления помощи людям с инвалидностью Пензенской епархии, член Общественной палаты РФ, руководитель проектов «Квартал Луи» и «Дом Вероники» Мария Львова-Белова. — Нам важно поделиться тем опытом, который мы уже аккумулировали, с наибольшим количеством людей, чтобы со временем создать сеть дружеских социальных проектов для продвижения доступной среды во всех ее смыслах".

Интенсивный курс сессий стажировок «Лидеры изменений. Равный — Равному» разработан для людей с инвалидностью в возрасте от 18 до 40 лет, которые хотят реализовывать какой-либо социальный проект. Курс представляет собой уникальный цикл тематических семинаров, мастер-классов, тренингов лидерских компетенций и социального предпринимательства, встреч с активными молодыми людьми с инвалидностью из Пензы, экскурсий на инклюзивные проекты: типографию, хостел, арт-холл и др. В рамках курса участники посещают объекты медико-социальной инфраструктуры для людей с инвалидностью: скалодром, бассейн, гончарную мастерскую, центр иппотерапии, аэроклуб, реабилитационный центр. ве спикеров-экспертов, по методу обучения «равный — равному», выступают молодые люди с инвалидностью, 4 года участвующие в программе сопровождаемого проживания и являющиеся успешными студентами «Квартала Луи».

Благодаря проекту участники познакомятся с различными практиками сопровождения людей с инвалидностью и смогут усовершенствовать существующие или разработать новые проектные замыслы помощи людям с инвалидностью. На занятиях будут прорабатываться различные идеи участников вместе с коуч-тренером, которые те смогут реализовать в своих регионах при супервизии «Квартала Луи».

«Участников с лучшими инициативами, которые удастся воплотить в жизнь, мы пригласим на итоговый фестиваль. В нем примут участие профессоры и социальные педагоги очень высокого уровня, которые помогут „докрутить“, доформировать то, что у ребят получилось», — отметила Мария Львова-Белова.

Первая сессия стажировки прошла в октябре 2018 года. По ее результатам двое участников стали членами команды «Квартала Луи», в Перми организованы уроки на понимание инвалидов, в Чебоксарах создана студия по фехтованию, в Санкт-Петербурге открывается спортзал для людей с инвалидностью.

Сессии стажировок будут проходить в «Доме Вероники» до июня 2019 года.

Русская линия

  • Читать в Телеграм
  • Выделите текст и нажмите Ctrl-Enter, если заметили опечатку

Патриарх Сербский Ириней: «Ни Сербская, ни другие Православные Церкви не примут появления некоего православного папы»
Предстоятель Сербской Православной Церкви вновь осудил односторонние действия Фанара по легализации раскола на Украине...

Митрополит Ростовский Меркурий: «Сегодня я обращаюсь к Платовской сотне: будьте достойны этого названия»
На Дон вернулся штандарт Лейб-Гвардии Казачьего Его Величества полка, выданный казакам Императором Павлом I...

Митрополит Волоколамский Иларион: Возвращение Исаакиевского собора Церкви — это вопрос времени
Председатель ОВЦС выразил уверенность, что главный собор Санкт-Петербурга вернут верующим, но он продолжит выполнять музейные функции...

В Симбирске почтили память генерала Владимира Каппеля
Представители городской общественности возложили цветы к мемориальной доске генералу и помолились об упокоении воинов Первого Волжского армейского корпуса...

Св. Синод Болгарской Православной Церкви не рассматривал вопрос признания «ПЦУ»
Митрополит Старозагорский Киприан опроверг сообщения СМИ о том, что члены Синода разошлись во мнении по этому вопросу...

Фанар склоняет Кипрскую Православную Церковь признать украинских раскольников
Кипр с визитом посетил митрополит Елпидофор, который сумел добиться от Архиепископа Кипрского Хризостома обещания признать «ПЦУ» «в будущем»...

Не мытьём, так катаньем
Президент Украины по телефону пригласил Иерусалимского Патриарха Феофила на Украину...

Израиль выступил с нападками в адрес Элладской Православной Церкви
Представительница Израиля в Греции Ирит Бен-Абба заявила, что Православная Церковь якобы является источником распространения антисемитизма в Греции...

Этот день в Русской истории
Сегодня день памяти генерал-фельдмаршала, героя Русско-турецкой войны 1877−78 гг. И.В.Гурко (Ромейко-Гурко)...

В Москве открылись Рождественские чтения
В день открытия Международных Рождественских чтений Святейший Патриарх Кирилл совершил Литургию в Храме Христа Спасителя в Москве...

В Татьянин день Патриарх Кирилл освятил памятные доски с именами святых, связанных с МГУ

В Санкт-Петербурге состоялась пресс-конференция, посвященная просветительским концертам «Крещенские вечера»

Состоялось первое заседание Комиссии по двустороннему диалогу с Эфиопской церковью

В День российского студенчества в Зале церковных соборов Храма Христа Спасителя состоялся праздничный концерт

Делегация Санкт-Петербургской епархии приняла участие в возложении венков на Пискаревском кладбище по случаю 75-летия снятия блокады Ленинграда

При участии Церкви в Пензе проходят бесплатные стажировки для людей с инвалидностью
Каталог Православное Христианство.Ру Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика