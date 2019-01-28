Церковно-общественный проект сопровождаемого проживания «Квартал Луи» разработал интенсивный курс стажировок «Лидеры изменений. Равный — Равному» для молодых людей с инвалидностью, сообщает Диакония.Ru.

С октября 2018 по июнь 2019 на территории активного пансиона «Дом Вероники» запланированы 10 бесплатных семидневных стажировок для 80 людей с инвалидностью со всей России. Стажировка представляет собой цикл тематических семинаров, мастер-классов, тренингов, которые будут проводить активные молодые люди с инвалидностью из Пензы, которые уже добились успеха в социальной работе. Вместе с коуч-тренером участники разрабатывают собственные социальные проекты, которые впоследствии реализуют уже в своем регионе. Первые выпускники курса уже открыли свои проекты: в Перми начались уроки на понимание инвалидов, в Чебоксарах создана студия по фехтованию, в Санкт-Петербурге открывается спортзал для людей с инвалидностью.

Часто на обычных стажировках отсутствует доступная среда и возможность учиться людям с инвалидностью. Мы постарались изменить это. Ведь лучше всех понять проблему может тот человек, который с ней столкнулся сам, — сказала руководитель направления помощи людям с инвалидностью Пензенской епархии, член Общественной палаты РФ, руководитель проектов «Квартал Луи» и «Дом Вероники» Мария Львова-Белова. — Нам важно поделиться тем опытом, который мы уже аккумулировали, с наибольшим количеством людей, чтобы со временем создать сеть дружеских социальных проектов для продвижения доступной среды во всех ее смыслах".

Интенсивный курс сессий стажировок «Лидеры изменений. Равный — Равному» разработан для людей с инвалидностью в возрасте от 18 до 40 лет, которые хотят реализовывать какой-либо социальный проект. Курс представляет собой уникальный цикл тематических семинаров, мастер-классов, тренингов лидерских компетенций и социального предпринимательства, встреч с активными молодыми людьми с инвалидностью из Пензы, экскурсий на инклюзивные проекты: типографию, хостел, арт-холл и др. В рамках курса участники посещают объекты медико-социальной инфраструктуры для людей с инвалидностью: скалодром, бассейн, гончарную мастерскую, центр иппотерапии, аэроклуб, реабилитационный центр. ве спикеров-экспертов, по методу обучения «равный — равному», выступают молодые люди с инвалидностью, 4 года участвующие в программе сопровождаемого проживания и являющиеся успешными студентами «Квартала Луи».

Благодаря проекту участники познакомятся с различными практиками сопровождения людей с инвалидностью и смогут усовершенствовать существующие или разработать новые проектные замыслы помощи людям с инвалидностью. На занятиях будут прорабатываться различные идеи участников вместе с коуч-тренером, которые те смогут реализовать в своих регионах при супервизии «Квартала Луи».

«Участников с лучшими инициативами, которые удастся воплотить в жизнь, мы пригласим на итоговый фестиваль. В нем примут участие профессоры и социальные педагоги очень высокого уровня, которые помогут „докрутить“, доформировать то, что у ребят получилось», — отметила Мария Львова-Белова.

Первая сессия стажировки прошла в октябре 2018 года. По ее результатам двое участников стали членами команды «Квартала Луи», в Перми организованы уроки на понимание инвалидов, в Чебоксарах создана студия по фехтованию, в Санкт-Петербурге открывается спортзал для людей с инвалидностью.

Сессии стажировок будут проходить в «Доме Вероники» до июня 2019 года.

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