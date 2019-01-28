В День российского студенчества в Зале церковных соборов Храма Христа Спасителя состоялся праздничный концерт

25 января 2019 года, в день памяти мученицы Татианы, в Зале церковных соборов Храма Христа Спасителя в Москве состоялся праздничный концерт по случаю Дня российского студенчества, сообщает Патриархия.ru.

Мероприятие открыл сопредседатель Комиссии по работе с вузами и научным сообществом при Епархиальном совете г. Москвы, наместник Новоспасского ставропигиального монастыря епископ Домодедовский Иоанн. Архиерей поздравил всех настоящих и бывших студентов, особенно подчеркнув, что приветствует студенчество как движущую силу всей русской молодежи. «В России есть силы и средства, чтобы созидать славное будущее. И передовой отряд этого процесса — студенчество», — отметил владыка Иоанн.

С приветственным словом к собравшимся обратился и.о. председателя Синодального отдела по делам молодежи протоиерей Кирилл Сладков. «Время студенчества — это время особенного подвига, как некогда святая мученица Татиана, память которой мы сегодня отмечаем, явилась столпом Церкви, так и нынешняя молодежь тоже призвана к определенному подвигу. Я всем желаю, чтобы перед вами раскидывалась необозримая „жизни даль“, чтобы была она светла и наполнена благодатью Божией», — сказал, в частности, священник.

Далее состоялась церемония вручения церковных наград. Медали «В память 100-летия восстановления Патриаршества в Русской Православной Церкви» были удостоены ответственные за молодежную работу в столичных викариатствах и др.

К присутствующим обратился руководитель Молодежного отдела Московской городской епархии М.Г. Куксов, после чего состоялся праздничный концерт.

Организаторы мероприятия: Молодежный отдел Московской городской епархии, движение «Православные добровольцы» при поддержке Синодального отдела по делам молодежи, Комиссии по работе с вузами и научным сообществом при Епархиальном совете г. Москвы, Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ», Московского архитектурного института, Российского государственного социального университета.

Все желающие могли ознакомиться с экспонатами выставки современного православного искусства «После иконы», проходящей в Храме Христа Спасителя.

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