Делегация Санкт-Петербургской епархии приняла участие в возложении венков на Пискаревском кладбище по случаю 75-летия снятия блокады Ленинграда

26 января 2019 года делегация Санкт-Петербургской епархии во главе с епископом Кронштадтским Назарием приняла участие в церемонии возложения венков на Пискаревском мемориальном кладбище Северной столицы. Траурное мероприятие было посвящено 75-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, сообщает Патриархия.ru.

В церемонии участвовали спикер Совета Федерации ФС РФ Валентина Матвиенко, и.о. губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов, полномочный представитель Президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан, председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров, представители органов городской и областной власти, дипкорпуса, религиозных и общественных организаций, ветераны и жители блокадного города.

У монумента Матери-Родины священнослужители пропели «Вечную память».

Ранее траурная церемония прошла у памятной надписи с предупреждением об артобстреле на фасаде дома № 14 по Невскому проспекту. Памятные церемонии прошли также на Серафимовском, Смоленском, Богословском, Невском воинском кладбищах, на площади Победы, на мемориале «Красная Слобода».

По благословению митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Варсонофия 27 января, в годовщину снятия блокады, во всех храмах и монастырях Санкт-Петербургской епархии по окончании Божественной литургии совершалось поминовение скончавшихся во время вражеской осады православных христиан и воинов, отдавших жизнь при защите города.

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