Неприятная история, в которую попал глава Украинского государства Пётр Порошенко во время недавнего визита в Израиль, когда Иерусалимский Патриарх Феофил отказался с ним встречаться, ничему не научила президента Украины.

Очевидно, что отказ Патриарха Феофила от встречи с Порошенко был связан с его грубым вмешательством в церковные дела на Украине, а также намерением такого вмешательства в межправославные дела в самом Иерусалиме (с целью подвигнуть Иерусалимский Патриархат признать украинских раскольников).

Однако, президент Украины продолжает гнуть свою линию.

Чтобы немного смягчить ситуацию после неудачного визита Порошенко в Иерусалим Блаженнейший Патриарх Феофил по своей инициативе решил позвонить в Киев и переговорить с главой Украины.

О состоявшемся разговоре сообщила пресс-служба Президента Украины. При этом в президентском сообщении умудрились перепутать имя Патриарха Феофила, назвав его Кириллом (сейчас ошибку уже исправили). Причём это сообщение с ошибкой перепечатало даже РИСУ.

«Глава государства пожелал Патриарху Феофилу здоровья и успеха в его патриаршей миссии.

Патриарх Кирилл заверил, что будет молиться за мир и процветание Украины, а также за объединение украинских православных, — сообщалось на сайте Президента Украины.

Было отмечено исключительная историческая значимость создания канонической поместной православной церкви в Украине, что соответствует вековым устремлениям украинского народа.

Петр Порошенко пригласил Патриарха Феофила ІІІ совершить пастырский визит в Украину для совместной молитвы за мир в нашем государстве и Европе, а также налаживание диалога с поместной церковью Украины".

Таким образом, глава Украинского государства всё ещё пытается склонить Иерусалимского Патриарха Феофила сослужить с раскольниками.

Стоит отметить, что ранее глава Иерусалимского Патриархата уже отказался от такого сослужения на Святой Земле. Однако на Банковой теперь надеются, что Патриарх Феофил сможет посетить Киев, и уже здесь его будут приветствовать Денисенко и его ставленник Епифаний.

Впрочем, если такой визит и состоится, то, скорее всего, служить Божественную литургию глава Иерусалимского Патриархата будет вместе с Блаженнейшим митрополитом Киевским и всея Украины Онуфрием, а не с Денисенко. А это явно не понравится Петру Порошенко.

Русская линия