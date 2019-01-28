Русская линия
Сводка новостей от 28 января 2019

Фанар склоняет Кипрскую Православную Церковь признать украинских раскольников
Кипр с визитом посетил митрополит Елпидофор, который сумел добиться от Архиепископа Кипрского Хризостома обещания признать «ПЦУ» «в будущем»…

Блаженнейший Архиепископ Кипрский Хризостом и представитель Фанара митрополит ЕлпидофорПредстоятель Кипрской Православной Церкви Блаженнейший Архиепископ Кипрский Хризостом в последние дни провёл крайне непростые для себя переговоры с прибывшим на Кипр представителем Фанара митрополитом Елпидофором, который настоятельно убеждал его признать «ПЦУ».

Ранее Блаженнейший Хризостом занимал по этому вопросу нейтральную позицию и говорил о готовности выступить посредником в споре Константинопольской и Русской Православных Церквей. Он также заявлял, что Украина, как и другие независимые государства, может просить об автокефальной Церкви, но единство Православия в таком случае важнее любой автокефалии.

После того, как Архиепископ Кипрский отказался принимать у себя представителей «ПЦУ», на Кипр направился посланник Фанара митрополит Елпидофор, но и он не смог добиться от Предтоятеля Кипрской Православной Церкви немедленного признания украинских раскольников.

Переговоры закончились тем, что владыка Хризостом заявил, что в будущем признание в принципе возможно, но когда это будущее наступит, он говорить отказался, сообщает «Ромфея».

Очевидно, что на Кипре будут оценивать, как будет развиваться ситуация на Украине в дальнейшем, и не развалится ли «ПЦУ» сама собой. Спешить признавать «новую церковь» киприоты точно не будут.

Русская линия

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Фанар склоняет Кипрскую Православную Церковь признать украинских раскольников
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