Предстоятель Кипрской Православной Церкви Блаженнейший Архиепископ Кипрский Хризостом в последние дни провёл крайне непростые для себя переговоры с прибывшим на Кипр представителем Фанара митрополитом Елпидофором, который настоятельно убеждал его признать «ПЦУ».

Ранее Блаженнейший Хризостом занимал по этому вопросу нейтральную позицию и говорил о готовности выступить посредником в споре Константинопольской и Русской Православных Церквей. Он также заявлял, что Украина, как и другие независимые государства, может просить об автокефальной Церкви, но единство Православия в таком случае важнее любой автокефалии.

После того, как Архиепископ Кипрский отказался принимать у себя представителей «ПЦУ», на Кипр направился посланник Фанара митрополит Елпидофор, но и он не смог добиться от Предтоятеля Кипрской Православной Церкви немедленного признания украинских раскольников.

Переговоры закончились тем, что владыка Хризостом заявил, что в будущем признание в принципе возможно, но когда это будущее наступит, он говорить отказался, сообщает «Ромфея».

Очевидно, что на Кипре будут оценивать, как будет развиваться ситуация на Украине в дальнейшем, и не развалится ли «ПЦУ» сама собой. Спешить признавать «новую церковь» киприоты точно не будут.

Русская линия