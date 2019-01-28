Исаакиевский собор рано или поздно будет передан в пользование Русской Православной Церкви, но продолжит функционировать и как музей. Такое мнение высказал председатель Отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Иларион в субботу в эфире телеканала «Россия-24», сообщает ТАСС.

«На данный момент Исаакиевский собор продолжает действовать как музей, хотя в нём совершаются регулярные богослужения. Рано или поздно он, конечно, будет передан Церкви, и это только вопрос времени. И это вопрос, который Церковь будет решать совместно с представителями государственной власти. Она будет решать его таким образом, чтобы ничьи интересы здесь не были ущемлены», — сказал владыка.

Говоря о будущем Исаакиевского собора после передачи его в пользование верующим, митрополит Иларион отметил, что он продолжит полноценное функционирование в качестве музея, но вход в собор станет бесплатным. «Туда будут продолжать ходить экскурсии. Жизнь этого уникального памятника архитектуры в качестве музея никоим образом не нарушится», — подчеркнул архипастырь.

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов ранее заявил, что вопрос о статусе Исаакиевского собора будет решаться строго по закону, а в России действует законодательство о возвращении всех культовых сооружений религиозным конфессиям. Градоначальник признал, что местные парламентарии придерживаются разных мнений по вопросу о возвращении собора Церкви, однако власти не могут нарушать закон.

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