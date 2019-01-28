Русская линия
Сводка новостей от 28 января 2019

В Санкт-Петербурге состоялась пресс-конференция, посвященная просветительским концертам «Крещенские вечера»

Пресс-конференция, посвященная просветительским концертам «Крещенские вечера», прошла 25 января в информационном агентстве «Интерфакс–Северо-Запад». Концерты организованы «Обществом возрождения художественной Руси 1915», сообщает «Вода живая».

«Идея просвещения, которую несет праздник Крещения Господня, реализуется в эти дни и через музыкальное творчество. Отрадно, что среди петербуржцев так много ценителей духовной музыки, ведь „Крещенские вечера“ стали традиционным продолжением праздника. Духовная музыка способна настраивать на глубокую молитву, и, надеюсь, что те, кто насладится песнопениями на концертах, посетят и храм», — сказал председатель епархиального совета по культуре иерей Илия Макаров.

Руководитель «Общества возрождения художественной Руси 1915» Наталья Орлова напомнила о шестилетней традиции проведения духовных концертов в празднования Крещения Господня и Пасхи.

О музыкальной программе схиархимандрита Серафима (Бит-Хариби), которая состоит из песнопений на арамейском и грузинском языках, рассказала заведующая кафедрой древнерусского певческого искусства Санкт-Петербургской консерватории Екатерина Смирнова.

«Сегодня мы не можем говорить о традиции православного церковного пения как о некоем памятнике из музея, мы говорим об этом как о живой традиции, которая привлекает все новых людей. Отец Серафим уже в третий раз будет выступать в Санкт-Петербурге, и каждый раз его концентры сопровождаются огромным интересом. У слушателей есть потребность в очищающем, окрыляющем душу искусстве, которое помогает раскрыть сердце», — сказала Екатерина Смирнова.

«Когда-то с тем, чтобы о нашем монастыре узнали люди, мы сочинили мелодию на Трисвятое и записали на видео наше исполнение. Таким путем Господь нас привел к концертам духовной музыки, в том числе в Санкт-Петербурге. Наш хор поет и за Божественной литургией, милостью Божией мы сочиняем мелодии и выступаем перед людьми с духовной музыкой», — сказал отец Серафим.

Схиархимандрит Серафим (Бит-Хариби) — настоятель монастыря Тринадцати Ассирийских отцов, духовник православной ассирийской общины в Грузии, служит на древнейшем арамейском языке. С хором имени Тринадцати святых Ассирийских отцов он создает и исполняет духовную музыку, содействуя возрождению древнейших певческих традиций Каппадокии.

В Большом зале Филармонии 28 и 29 января гость исполнит грузинские церковные песнопения и песнопения сирийской традиции.

Русская линия

  • Читать в Телеграм
  • Выделите текст и нажмите Ctrl-Enter, если заметили опечатку

Патриарх Сербский Ириней: «Ни Сербская, ни другие Православные Церкви не примут появления некоего православного папы»
Предстоятель Сербской Православной Церкви вновь осудил односторонние действия Фанара по легализации раскола на Украине...

Митрополит Ростовский Меркурий: «Сегодня я обращаюсь к Платовской сотне: будьте достойны этого названия»
На Дон вернулся штандарт Лейб-Гвардии Казачьего Его Величества полка, выданный казакам Императором Павлом I...

Митрополит Волоколамский Иларион: Возвращение Исаакиевского собора Церкви — это вопрос времени
Председатель ОВЦС выразил уверенность, что главный собор Санкт-Петербурга вернут верующим, но он продолжит выполнять музейные функции...

В Симбирске почтили память генерала Владимира Каппеля
Представители городской общественности возложили цветы к мемориальной доске генералу и помолились об упокоении воинов Первого Волжского армейского корпуса...

Св. Синод Болгарской Православной Церкви не рассматривал вопрос признания «ПЦУ»
Митрополит Старозагорский Киприан опроверг сообщения СМИ о том, что члены Синода разошлись во мнении по этому вопросу...

Фанар склоняет Кипрскую Православную Церковь признать украинских раскольников
Кипр с визитом посетил митрополит Елпидофор, который сумел добиться от Архиепископа Кипрского Хризостома обещания признать «ПЦУ» «в будущем»...

Не мытьём, так катаньем
Президент Украины по телефону пригласил Иерусалимского Патриарха Феофила на Украину...

Израиль выступил с нападками в адрес Элладской Православной Церкви
Представительница Израиля в Греции Ирит Бен-Абба заявила, что Православная Церковь якобы является источником распространения антисемитизма в Греции...

Этот день в Русской истории
Сегодня день памяти генерал-фельдмаршала, героя Русско-турецкой войны 1877−78 гг. И.В.Гурко (Ромейко-Гурко)...

В Москве открылись Рождественские чтения
В день открытия Международных Рождественских чтений Святейший Патриарх Кирилл совершил Литургию в Храме Христа Спасителя в Москве...

В Татьянин день Патриарх Кирилл освятил памятные доски с именами святых, связанных с МГУ

В Санкт-Петербурге состоялась пресс-конференция, посвященная просветительским концертам «Крещенские вечера»

Состоялось первое заседание Комиссии по двустороннему диалогу с Эфиопской церковью

В День российского студенчества в Зале церковных соборов Храма Христа Спасителя состоялся праздничный концерт

Делегация Санкт-Петербургской епархии приняла участие в возложении венков на Пискаревском кладбище по случаю 75-летия снятия блокады Ленинграда

При участии Церкви в Пензе проходят бесплатные стажировки для людей с инвалидностью

Каталог Православное Христианство.Ру Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика