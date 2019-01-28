Пресс-конференция, посвященная просветительским концертам «Крещенские вечера», прошла 25 января в информационном агентстве «Интерфакс–Северо-Запад». Концерты организованы «Обществом возрождения художественной Руси 1915», сообщает «Вода живая».

«Идея просвещения, которую несет праздник Крещения Господня, реализуется в эти дни и через музыкальное творчество. Отрадно, что среди петербуржцев так много ценителей духовной музыки, ведь „Крещенские вечера“ стали традиционным продолжением праздника. Духовная музыка способна настраивать на глубокую молитву, и, надеюсь, что те, кто насладится песнопениями на концертах, посетят и храм», — сказал председатель епархиального совета по культуре иерей Илия Макаров.

Руководитель «Общества возрождения художественной Руси 1915» Наталья Орлова напомнила о шестилетней традиции проведения духовных концертов в празднования Крещения Господня и Пасхи.

О музыкальной программе схиархимандрита Серафима (Бит-Хариби), которая состоит из песнопений на арамейском и грузинском языках, рассказала заведующая кафедрой древнерусского певческого искусства Санкт-Петербургской консерватории Екатерина Смирнова.

«Сегодня мы не можем говорить о традиции православного церковного пения как о некоем памятнике из музея, мы говорим об этом как о живой традиции, которая привлекает все новых людей. Отец Серафим уже в третий раз будет выступать в Санкт-Петербурге, и каждый раз его концентры сопровождаются огромным интересом. У слушателей есть потребность в очищающем, окрыляющем душу искусстве, которое помогает раскрыть сердце», — сказала Екатерина Смирнова.

«Когда-то с тем, чтобы о нашем монастыре узнали люди, мы сочинили мелодию на Трисвятое и записали на видео наше исполнение. Таким путем Господь нас привел к концертам духовной музыки, в том числе в Санкт-Петербурге. Наш хор поет и за Божественной литургией, милостью Божией мы сочиняем мелодии и выступаем перед людьми с духовной музыкой», — сказал отец Серафим.

Схиархимандрит Серафим (Бит-Хариби) — настоятель монастыря Тринадцати Ассирийских отцов, духовник православной ассирийской общины в Грузии, служит на древнейшем арамейском языке. С хором имени Тринадцати святых Ассирийских отцов он создает и исполняет духовную музыку, содействуя возрождению древнейших певческих традиций Каппадокии.

В Большом зале Филармонии 28 и 29 января гость исполнит грузинские церковные песнопения и песнопения сирийской традиции.

Русская линия