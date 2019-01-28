Русская линия
Сводка новостей от 28 января 2019

Израиль выступил с нападками в адрес Элладской Православной Церкви
Представительница Израиля в Греции Ирит Бен-Абба заявила, что Православная Церковь якобы является источником распространения антисемитизма в Греции…

Представительница Израиля в Греции Ирит Бен-АббаНелюбовь евреев к грекам давно известна. Между этими древними народами всегда существовало незримое соперничество. Присутствие же христиан в Иерусалиме является одним из камней преткновения в вопросе восстановления иудейского храма Соломона.

По закону Израиль — светское государство, однако об истинных намерениях евреев в отношении к христианам и другим религиозным группам на Святой Земле говорит недавно принятый закон, признающий это государство образованием только евреев и для евреев.

Отсюда и такая нелюбовь и предвзятое отношение еврейских дипломатов по отношению к Элладской Православной Церкви, влияние которой в Европе израильские власти хотели бы серьёзно подорвать.

Свою лепту в это дело постаралась внести представительница Израиля в Греции Ирит Бен-Абба, которая во время церемонии, посвящённой Международному дню памяти жертв Холокоста, выступила со скандальными заявлениями против Элладской Церкви, сообщает 9tv.co.il.

«Антисемитизм в Греции зародился в Православной Церкви», — сказала Бен-Абба, добавив, что отношение Элладской Церкви к евреям не претерпело столь-либо значимых изменений в отличие от Католической церкви.

Именно поэтому, по мнению еврейской представительницы, Элладская Православная Церковь продолжает поддерживать антисемитские настроения, а некоторые её иерархи и вовсе являются «яростными антисемитами».

Комментируя осквернение еврейского мемориала в Салониках, посол с разочарованием отметила отсутствие какого-либо признака осуждения этого акта вандализма со стороны иерархов Элладской Церкви.

«Нам хотелось бы увидеть осуждение со стороны греческого православного истеблишмента, который всегда молчит», — заявила Бен-Абба.

Она напомнила, что в прошлом году в Греции было зарегистрировано 15 инцидентов на почве антисемитизма, включая четырёхкратное осквернение мемориала в Салониках. Антисемитские инциденты происходили также и в столице страны — Афинах.

В Элладской Православной Церкви пока никак не прокомментировали эти нападки израильской представительницы.

Русская линия

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Израиль выступил с нападками в адрес Элладской Православной Церкви
Представительница Израиля в Греции Ирит Бен-Абба заявила, что Православная Церковь якобы является источником распространения антисемитизма в Греции...

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