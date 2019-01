В Израиле найден массивный постамент, на котором предположительно стоял Ковчег Завета Археологи в Израиле вскрыли раскопками в ветхозаветном селении Кириаф-Йарим массивный постамент, на котором предположительно стоял Ковчег Завета, сообщает Седмица. Ru со ссылкой на Christianpost. Израиль Финкельштейн, археолог Тель-Авивского университета, сообщил изданию The Times of Israel об этом открытии. Ковчег Завета — величайшая святыня еврейского народа, представлявшая собой переносной ларец (Исх. 25:10−14), в котором хранились каменные Скрижали Завета с Десятью заповедями, а также, согласно Посланию к Евреям, сосуд с манной и посох Аарона. Кроме того, Ковчег, согласно Торе, являлся символом союза Бога с народом Израиля и служил свидетельством присутствия Бога в его среде. Полагают, что Ковчег хранился в древнем городе Кириаф-Йарим 20 лет, после чего был торжественно перевезен царем Давидом в Иерусалим. В отличие от других археологов, работающих на этом участке, известный скептицизмом Финкельштейн не очень верит в существование Ковчега, хотя и полагает, что свежая находка может пролить свет на политические события библейских времен. «Раскопки в Кириаф-Йариме доказывают мощь Израиля (Северного царства) в начале восьмого века и, возможно, его доминирование в Иудее, — говорит Финкельштейн. — Многие из новых находок позволяют нам углубить свои знания о Библейской истории того времени, включая Ковчег и многое другое». Обнаруженное сооружение, которое газета Times of Israel характеризует как «меняющее наши представления», имеет форму удлиненной прямоугольной платформы. По словам археологов, «материалы реконструкции показывают, что платформа изначально имела размеры примерно 150 на 110 м и площадь порядка 1.65 гектаров; она была сложена из камней в классической строительной технике Железного века, причем стены достигали 3 м толщины и по сей день имеют 2 м в высоту, и при этом строго ориентированы по сторонам света — с севера на юг и с востока на запад». Определить возраст построек на участке удалось с использованием технологии, называемой оптически стимулированной люминесценцией, которая анализирует последний момент воздействия солнечного света на частицы кварца в почве. Измерения дали широкий диапазон дат между 1150 г. до н.э. и 770 г. до н.э., хотя гончарные изделия, найденные на месте раскопок, показывают, что пик активности пришёлся на первую половину 8-го века до н.э. Ведущие ученые экспедиции полагают, что цель постройки заключалась в том, чтобы «утвердить Кириаф-Йарим в роли святилища Ковчега Завета». «В свете политики Северного царства, это возвышение служило, видимо, для встреч высших сановников израильтян и, наряду с храмом, свидетельствовало о владычестве над вассальным царством Иудейским» — говорится в информации археологической службы. Кириаф-Йарим является важнейшим местом Библейской истории — именно отсюда, по свидетельствам книги Паралипоменон (13, 5−8), царь Давид перевез Ковчег Завета в Иерусалим. Тем не менее, Финкельштейн полагает, что вряд ли удастся обнаружить точные свидетельства реального хранения Ковчега в этом месте. Другие архелоги не теряют надежду найти такие свидетельства — в частности, Скотт Стриплинг из Ассоциации Библейских исследований говорит, что вера и Библия только помогают в научной работе. Руководимая им группа исследователей работала в 2017 году на раскопках в древнем городе Шило, и археолог убедился на личном опыте, что Библия «является чрезвычайно надежным» источником исторических сведений и помогает в археологических поисках. «Мы считаем Библию серьезным историческим документом, — заявил Стриплиг. — Но фактические свидетельства и материальные доказательства всегда недостаточны и спорны в нашей науке». Русская линия





