Президент Украины прилетел в Израиль, но встретиться с главой Иерусалимского Патриархата не сможет, так как Предстоятель неожиданно заболел…

Президент Украины Пётр Порошенко, вылетевший сегодня в Израиль, планировал подключиться к давлению на Предстоятеля Иерусалимской Церкви Патриарха Феофила в вопросе признания «ПЦУ» и заранее анонсировал встречу с главой Иерусалимского Патриархата.

Однако, встреча Петра Порошенко с Патриархом Иерусалимским Феофилом неожиданно сорвалась. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, близкий украинской делегации, Патриарх Феофил отказался приветствовать главу Украинского государства, сославшись на болезнь.

Встреча была запланирована на 15.00 и, согласно программе, предполагала посещение Храма Гроба Господня в историческом центре Иерусалима.

Ранее украинские и российские СМИ сообщали, что на Иерусалимскую Церковь оказывается серьёзное давление, чтобы она признала раскольников из «ПЦУ» и сослужила вместе с ними. Сообщалось даже, что на Крещение на Святую Землю планировал вылететь ушедший в раскол митрополит Александр (Драбинко), который должен был представлять в Иерусалиме «ПЦУ».

Однако, этим планам ну суждено было осуществиться. И тогда в Иерусалим в срочном порядке решил вылететь Пётр Порошенко, который планировал уговорить Патриарха Феофила признать раскольников. Но и он потерпел неудачу.

Иерусалимский Патриарх Феофил III ранее заявлял, что в Иерусалимской Церкви постоянно возносят молитвы об Украине и Блаженнейшем Митрополите Онуфрии, которого он считает «наиболее подходящим человеком для той сложной ситуации, в которой сегодня находится украинский народ».

Русская линия