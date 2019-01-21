Отошла ко Господу насельница московского Иоанно-Предтеченского монастыря инокиня Димитрия (Убайдуллаева), которую я знал многие годы. В пятницу 18 января после Великого освящения воды по окончании Божественной литургии, священник монастыря отец Владимир Монастырёв навестил матушку в последний раз и окропил её святой водой. Матушка тяжко болела, но была в сознании. Уже перед началом вечерней службы к нам пришла скорбная весть, что она умерла.

Инокиня Димитрия в юном 19-летнем возрасте по зову своей чистой души пришла в монастырь служить Господу и прослужила Ему, как могла, 25 лет, практически всю свою сознательную жизнь. Её монастырское послушание началось в Новодевичьем монастыре Санкт-Петербурга, где в то время находились мощи священномученика Илариона (Троицкого), а затем, когда по благословению Патриарха Алексея ll его мощи были перенесены в московский Сретенский монастырь, она и ещё несколько сестёр перебрались в Москву в самый ближайший женский монастырь, к свмч. Илариону поближе.

Здесь я впервые с ней и познакомился. Мы вместе прислуживали в алтаре, и общение с ней было для меня большим утешением и поддержкой.

Матушка Димитрия была прямым, добрым, нелицемерным и искренним человеком, она всегда старалась поддержать и прийти на помощь, обладала большим заботливым сердцем. Всё своё упование в борьбе с тяжёлым недугом (которым она страдала в последнее время) возложила на Господа и, несмотря на физические страдания, всегда оставалась приветлива и жизнелюбива.

Говорят, что по тому, как человек переходит в мир иной, можно судить об истинных душевных качествах усопшего. Матушка Димитрия была скромным человеком, и её тихая кончина это ещё раз подтвердила. Всемудрый и Всеблагий Господь забрал её в самый канун Крещения Господня, когда в монастыре обычно многолюдно, и есть возможность соборно помолиться об усопшей, которая тихо отошла к своему Жениху.

Прощание с матушкой и её похороны пройдут завтра. Инокиня Димитрия будет похоронена в подмосковном селе Остров, рядом с Преображенским храмом, где находится подворье Иоанно-Предтеченского монастыря.

Прошу всех читателей «Русской линии» помолиться об упокоении инокини Димитрии. Это моя личная просьба.

Вице-президент Скобелевского комитета Александр Алекаев, Русская линия