После одностороннего и весьма неожиданного решения Синода Константинопольского Патриархата отозвать Томос об автономии Русского Экзархата и включить его храмы в епархии Константинопольского Патриархата в Европе фанарские архиереи начали рассылать письма в адрес духовенства Экзархата с требованием перейти в их подчинение и передать им все документы на церковные строения.

В связи с этим Совет Русского Экзархата в Западной Европе, который ранее отказался подчиниться решению Синода и решил созвать для обсуждения возникшей ситуации Генеральную ассамблею, вынужден был выступить с очередным заявлением, в котором назвал действия представителей Фанара незаконными и противоречащими церковной традиции.

«Вмешательство во внутреннюю жизнь нашей Архиепископии со стороны внешних епископов, пусть одного и того же Патриархата, незаконно как с точки зрения канонического, так и гражданского права: Высокопреосвященный Архиепископ Иоанн является единственным законным правящим епископом православных приходов русской традиции в Западной Европе. 28 марта 2016 года он был законно избран на Чрезвычайном Общем Собрании Архиепископии, т. е. полнотой духовенства и представителями от мирян, присланных приходами Архиепископии. 22 апреля 2016 года Священный Синод Вселенского Патриархата утвердил его избрание. С того момента Архиепископ Иоанн вступил в должность на бессрочной основе. Так как он до сих пор не отказывался от должности и не подавал прошения на покой, он остаётся по самому определению епископского звания центром соборности епархии и председателем „Епархиального объединения“, которое по законам Франции является юридическим лицом, обеспечивающим общность приходов и общин Архиепископии», — говорится в заявлении Совета.

В Русском экзархате указали, что устав Архиепископии «известен Патриархии и был последовательно одобрен Священным Синодом с 1931 года». Согласно этому документу: «Архиепископ осуществляет свои функции пожизненно. Однако он может отказаться от руководства Архиепископии после консультации с Советом епископов и Советом Архиепископии. С другой стороны, он не может быть отстранён от должности до решения компетентного высшего церковного суда, а именно Патриаршего Священного Синода».

«Эти положения не допускают какого-либо другого толкования вещей: наше епархиальное духовенство должно продолжать литургическое поминовение правящего епископа в прежнем порядке и остаётся так же, как приходы и монастыри, в непосредственной юрисдикции Преосвященнейшего архиепископа Иоанна. Всё делопроизводство Архиепископии продолжает обновляться и по юридически обязательным причинам не может быть передано внешнему учреждению», — отметил в Совете.

Что касается решения Синода Константинопольского Патриархата, то в Русском экзархате заявили, что оно «содержит положения как одностороннего характера (отмена томоса 1999 года), так и двустороннего или даже трехстороннего характера (приглашение объединить приходы Архиепископии с греческими митрополиями при том, что неизвестно, были ли проведены с ними консультации по этому вопросу)». «То, что представляет многосторонний характер, обязательно должно быть предметом обсуждения заинтересованными коллективными (приходскими) и отдельными (духовными) субъектами. Никто не может предвосхитить экклезиологически основополжный акт рецепции решения, вынесенного внешней инстанцией», — говорится в заявлении Совета.

«Для роспуска Архиепископии, основанной в 1921 году (то есть ещё до приёма в Константинопольский Патриархат), компетентно только Общее собрание. Оно созвано по всем правилам на 23 февраля текущего года и на повестке дня стоит один вопрос: обсуждение решения Патриархии», — заявили в Русском экзархате.

«Наша Архиепископия находится сегодня де-юре в том положении, в котором она обреталась до принятия во Вселенский Патриархат. Де-факто, однако, мы бы не хотели, чтобы этот длительный и плодотворный период закончился без непосредственной человеческой встречи между представителями нашей Архиепископии и властями Патриархата. <…> Если Вселенский Патриархат закроет дверь для любой возможности пребывания Архиепископии в его составе, Общее Собрание примет соответствующее решение. Однако ни греческие митрополиты Западной Европы, ни Совет архиепископии, ни даже сам Архиепископ не могут заменить Церковное Собрание, которое согласно правилам созвано на 23 февраля», — говорится в сообщении.

Русская линия