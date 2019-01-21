18 января в Румянцевском зале отдела рукописей Российской государственной библиотеки открылась выставка «Радость моя», посвящённая одному из самых почитаемых на Руси святых, покровителю Дивеевской женской обители преподобному Серафиму Саровскому (1754/59 — 1833), сообщает Православие.Ru.

Название выставки не случайно. «Радость моя! Христос Воскресе!» — именно такими словами преподобный Серафим Саровский приветствовал каждого, кто приходил к нему за советом и помощью. Испокон веков на Руси чтут память всех русских святителей и подвижников, но имя Серафима Саровского, «батюшки Серафима», сияет среди них особенным лучистым светом.

На выставке будут представлены уникальные рукописные материалы из архивных фондов и собраний отдела рукописей РГБ. Посетители увидят самые ранние варианты жития преподобного, которые были созданы учениками батюшки Серафима — архимандритом Сергием (Васильевым) и иеромонахом Георгием (Ивановым) — и разошлись в списках по всей России; тексты поучений и наставлений преподобного Серафима — «Наставление монашествующим» и «Поучения» из библиотек Оптиной пустыни и Московской духовной академии.

В экспозицию вошли письма современников с упоминаниями преподобного Серафима, авторами или адресатами которых являются игумен Саровской обители Исайя (Путилов), иеромонах Авель (Ванюков), митрополит Московский Филарет (Дроздов), архимандрит Антоний (Медведев). Интересны документальные свидетельства удивительных чудес и исцелений, случившихся по молитвенному заступничеству батюшки Серафима.

Настоящая жемчужина выставки — один из немногих дошедших до нас автографов Серафима Саровского, подлинность которого заверена одним из учеников преподобного — архимандритом Антонием (Медведевым). Особый раздел посвящён исключительному для православной России событию — торжественному прославлению преподобного Серафима в лике святых, произошедшему в 1903 году.

Выставка будет работать до 24 февраля 2019 года.

Вход: бесплатный, по читательскому билету.

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