|Сводка новостей от 21 января 2019
|
|
Патриарх Иерусалимский Феофил III отказался от встречи с Петром Порошенко
Совет Русского Экзархата в Западной Европе: Вмешательство представителей Константинопольского Патриархата во внутреннюю жизнь нашей Архиепископии незаконно
Блаженнейший Митрополит Онуфрий: Если Церковь будет управляться человеком — это не будет Церковь, это будет политическая партия. Наша Церковь управляется Христом
Александр Алекаев: Прошу читателей «Русской линии» помолиться о новопреставленной инокине Димитрии
Архиепископ Люблинский Авель: Раскол можно излечить только покаянием раскольников
Денисенко берёт «ПЦУ» в свои руки
Греки встали на пути вступления Македонии в НАТО и ЕС
Этот день в Русской истории
Митрополит Волоколамский Иларион: В Поместных Церквах растет недовольство тем, что натворил Константинопольский Патриарх
В праздник Крещения Господня Предстоятель Русской Церкви совершил Литургию и чин великого освящения воды в Богоявленском кафедральном соборе в Москве
Митрополит Варсонофий освятил иордань у Петропавловской крепости
В крещенских мероприятиях в России приняли участие более 2,4 млн. человек
Московский Синодальный хор исполнит в Ватикане ораторию «Андрей Рублев»
В Израиле найден массивный постамент, на котором предположительно стоял Ковчег Завета