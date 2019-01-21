Русская линия
Сводка новостей от 21 января 2019

В крещенских мероприятиях в России приняли участие более 2,4 млн. человек

Более 2,4 млн. человек приняли участие в массовых купаниях и посетили богослужения по случаю праздника Крещения Господня, их безопасность обеспечили более 41 тыс. сотрудников полиции, сообщила Интерфакс официальная представительница МВД РФ Ирина Волк.

«В ночь с 18 на 19 января в России состоялось около 9500 торжественных религиозных мероприятий, в которых приняли участие более 2,4 миллиона человек», — сказала И.Волк.

По ее словам, помимо полицейских в охране порядка были задействованы сотрудники Росгвардии, представители народных дружин и частных охранных организаций.

«Принятыми мерами нарушений общественного порядка не допущено», — отметила И.Волк.

В субботу православные верующие отметили один из древнейших христианских праздников — Крещение Господне, или Богоявление.

В России, несмотря на традиционные морозы, в этот день проходят крещенские купания в специально оборудованных купелях — «иорданях».

Русская линия

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