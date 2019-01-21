В Афинах более 100 тысяч человек вышли на митинг против Преспанского соглашения о переименовании Македонии в Северную Македонию…

Живя в России, довольно сложно понять, почему православные греки так резко протестуют против любого упоминания слова «Македония» по отношению к Скопье, особенно на фоне того, что этнофелитизм был осуждён Православными Церквами. Тем не менее, когда речь заходит о греческой истории и нации, Афины демонстрируют в этом вопросе удивительное упорство и принципиальность.

Стоит признать, что в этом вопросе позиция премьер-министра Греции Алексиса Ципраса, который согласился на переименование Македонии в Северную Македонию, более близка россиянам и верующим Русской Православной Церкви, чем точка зрения архиереев Элладской Православной Церкви и значительной части греческого общества, настаивающих на невозможности употребления слова Македония в отношении Скопье.

Однако, с политической точки зрения протесты греков против Преспанского соглашения выгодны Москве, ведь, если Афины откажутся от поддержки этого соглашения, путь Македонии в ЕС и НАТО будет закрыт. Без переименования, которое устроит Грецию, македонцы не смогут вступить в два этих блока.

Вот почему для Кремля были, безусловно, приятны новости о том, что на минувших выходных в Афинах более ста тысяч греков протестовали против переименования Македонии. При этом даже произошли столкновения с полицией.

Силы правопорядка применили дубинки и слезоточивый газ в отношении нескольких групп митингующих, попытавшихся проникнуть во двор парламента и бросавших камни, петарды и другие предметы в полицейских. В ходе столкновений пострадали более десяти сотрудников правоохранительных органов, сообщает «Немецкая волна».

В общей сложности в преимущественно мирных протестах приняли участие, по данным полиции, больше ста тысяч человек. СМИ говорят о не менее чем о 150 тысяч демонстрантов.

Для обеспечения безопасности были мобилизованы более полутора тысяч полицейских. Несмотря на то, что мероприятие было запланировано на 14.00 по местному времени, ещё утром на улицы греческой столицы вышли тысячи протестующих.

17 июня 2018 года премьер-министр Греции Алексис Ципрас и его македонский коллега Зоран Заев заключили в греческом Преспесе соглашение о переименовании государства Македонии в Республику Северная Македония. 11 января его одобрил македонский парламент, голосование в Афинах должно пройти в конце января.

Однако в Греции не утихают споры вокруг договора. Многие греки считают, что название «Македония» должно применяться только к региону Македония в северной части Греции, а любое другое использование этого наименования — посягательство на историческое наследие.

В знак протеста против соглашения покинул свой пост глава Минобороны Панос Камменос из правопопулистской партии «Независимые греки». Он также объявил о возможном развале правящей коалиции, образованной вместе с Коалицией радикальных левых сил (СИРИЗА), лидером которой является Ципрас. Премьер поставил вопрос о доверии правительству. 16 января в его поддержку высказался 151 депутат, 148 были против. Таким образом, парламент фактически разделился надвое, что создало взрывоопасную ситуацию в стране.

Силовой разгон демонстрантов также может подлить масла в огонь. Так, лидер крупнейшей греческой оппозиционной партии «Новая демократия» Кириакос Мицотакис, популярность которого в Греции активно растёт, уже обвинил власти атаке на мирных демонстрантов и потребовал привлечь виновных к ответственности, сообщает РИА Новости.

«Сегодня правительство без колебаний атаковало химикатами сотни тысяч мирных демонстрантов. Среди них были семьи, маленькие дети и старики. Пусть все знают, что будут добиваться ответственности за то, что было сделано сегодня на Синтагме. И что имело единственной целью разогнать митинг», — заявил Мицотакис.

Он назвал «искусственно созданное большинство» сторонников соглашения в парламенте «пустыми цифрами» перед миллионами греков, которые не согласны. «Пропаганда (правящей партии) СИРИЗЫ не может скрыть правду: это соглашение, которое отменяет многолетнюю внешнюю политику, признавая „македонскую“ идентичность и язык соседей и усиливая их ирредентизм», — заявил лидер партии.

Мицотакис пообещал, что при обсуждении соглашения, которое начинается на этой неделе, «Новая демократия» будет в авангарде борьбы против ратификации соглашения. По его словам, нынешнее правительство Греции находится «в самом мрачном моменте своего печального пути».

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