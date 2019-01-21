Киев на Крещение Господне посетил представитель Польской Православной Церкви архиепископ Люблинский и Холмский Авель, который таким образом выразил поддержку Предстоятелю и верующим Украинской Православной Церкви, сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

«Господь меня Своими путями сегодня неожиданно привёл быть вместе с вами участником Божественной Литургии, которую возглавил Блаженнейший Предстоятель Украинской Православной Церкви Владыка Онуфрий. Я имею большую честь, что в течение уже больше 30-ти лет, Ваше Блаженство, знаю Вас, ещё начиная с Почаевской Свято-Успенской Лавры», — отметил иерарх Польской Православной Церкви.

Он передал приветствие от Блаженнейшего Митрополита Варшавского и всей Польши Саввы в эти непростые времена для Украинской Православной Церкви.

«Православная Церковь в Польше на протяжении своей истории пережила много искушений, много тяжёлых страниц своей истории. И сегодня за те страдания Собором святых у Престола Божия предстоят мученики моей епархии, священномученики земли Холмской и Люблинской, — рассказал архиепископ Авель. — Положение Украинской Православной Церкви в сегодняшние дни, возможно, является наиболее понятным для нас».

Высокопреосвященнейший владыка подчеркнул, что Православная Церковь Польши всегда заявляла и будет заявлять в дальнейшем о своём твёрдом непоколебимом стоянии в истине догматической истины, в истине канонического права.

«Мы всегда будем везде говорить, что раскол можно побороть только через покаяние, через пост. Мы глубоко верим, что большая и глубокая молитва Предстоятеля УПЦ Блаженнейшего Митрополита Онуфрия будет полезна, и всегда после страданий наступает радость Пасхального триумфа, — продолжил владыка. — И мы в Польше будем молиться, чтобы эта радость, победа Пасхальной радости появилась скорее в наших сердцах».

«Это будет радость не только украинского народа, не только украинского народа, который понимает суть дисциплины церковной, но это будет общеправославная радость всех Поместных Церквей, — выразил надежду владыка. — Я от глубины сердца желаю, чтобы этот момент нашей общей православной радости наступил поскорее».

Архиепископ Польской Церкви пожелал, чтобы Пресвятая Богородица покрывала Своим омофором всех своих чад: «Пусть наша молитва будет донесена до Её положения, а Она принесёт до Сына Своего Единородного свои мольбы. Мы же помолимся «Владычице, прими молитвы раб Твоих и избавь нас от всякия нужды и печали».

Обращаясь к иерарху Польской Православной Церкви, Предстоятель УПЦ передал приветствие Блаженнейшему Митрополиту Савве.

«Мы с Владыкой Саввой знакомы давно. Он — человек любящий Бога, у которого Бог на первом месте. И всегда, чтобы не решалось, решается во славу Божию. Владыка Савва является одним из ярких представителей Поместных Церквей, который занимает очень четкую понятную позицию в отношении вопросов веры и канонического церковного жизни».

После чего присутствующие от имени всей паствы Украинской Православной Церкви спели Предстоятелю Польской Церкви и владыке Авелю многолетие.

В ответ архиепископ Авель поблагодарил за поздравления и отметил, что в пятницу, 25 января, в варшавском соборе Марии Магдалины будут праздновать день Небесного покровителя Блаженнейшего Митрополита Саввы: «Я озвучу этот момент, и скажу, что Украинская Православная Церковь уже совершила акт предпразднества Небесного покровителя нашего Предстоятеля, и от него я приношу вам сердечную благодарность».

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