Глава «Киевского патриархата» разослал по «епископам» новой церкви указ о том, что его имя за Литургией надо поминать первым как «Патриарха всея Руси» и только затем поминать Епифания…

Для Фанара сбываются самые неприятие прогнозы, о которых константинопольских экзархов предупреждали с самого начала их авантюры на Украине.

После того, как лже-патриарх Филарет Денисенко демонстративно заменил новоизбранного главу «ПЦУ» и своего ставленника Епифания во время турне Порошенко с Томосом, в прессу просочилась ещё одна весьма скандальная новость — Денисенко от своего имени разослал епископам «ПЦУ» указ, в котором потребовал поминать за Литургией сначала себя как «Святейшего Патриарха всея Руси-Украины», а уже потом Епифания как «митрополита Киевского», сообщает Интерфакс.

При этом обращает на себя внимание, что ни один представитель «ПЦУ» не возмутился данным фактом. Никак не комментирует эти сообщения и сам Епифаний, которого так бесцеремонно отодвинул на второе место лже-патриарх Денисенко.

Остаётся неизвестной и реакция Фанара. Впрочем, греков вообще мало интересует Украина. После вручения Томоса о ней в греческих СМИ словно забыли.

Тем временем, становится ясно, что Денисенко постепенно старается прибрать «ПЦУ» в свои руки. Уже 3 февраля 2019 года состоится интронизация Епифания, а вслед за ней и первый Синод «ПЦУ», на котором будет руководить (зримо или незримо через Епифания) именно Денисенко. Это заседание и расставит всё на свои места.

Характерно, что уже сейчас Епифаний начал отвергаться зависимости «ПЦУ» от Фанара. «Всем нашим противникам, которые говорят, что мы не имеем настоящей автокефалии и подчинены Константинополю: это неправда. Этот документ, томос, четко свидетельствует, что мы являемся независимой, автокефальной Святейшей церковью Украины», — заявил Епифаний в Черкассах.

Рядом с ним в это время стоял президент Украины Петр Порошенко.

Русская линия