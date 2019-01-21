В праздник Крещения Господня Предстоятель Русской Церкви совершил Литургию и чин великого освящения воды в Богоявленском кафедральном соборе в Москве

19 января 2019 года, в праздник Святого Богоявления — Крещения Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил Божественную литургию свт. Иоанна Златоуста и чин великого освящения воды в Богоявленском кафедральном соборе в Елохове г. Москвы. Об этом сообщает пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси.

Его Святейшеству сослужили: митрополит Сингапурский и Юго-восточно-азиатский Сергий; епископ Воскресенский Дионисий; протоиерей Александр Агейкин, настоятель Богоявленского собора; протоиерей Сергий Точеный, настоятель столичных храмов святого апостола Иакова Заведеева в Казенной Слободе и Воскресения Словущего в Барашах; духовенство г. Москвы.

В алтаре молился протопресвитер Матфей Стаднюк, почетный настоятель Богоявленского собора.

На богослужении присутствовали: первый заместитель председателя Московской областной Думы Н.Ю. Чаплин; почетный член президиума ВРНС, народный артист РСФСР М.И. Ножкин; заместитель председателя Совета директоров ПАО «ФосАгро» А.Г. Гурьев; генеральный директор ПАО «Фосагро» А.А. Гурьев.

Богослужебные песнопения исполнил хор Богоявленского собора (регент А.К. Майоров).

На сугубой ектении были вознесены прошения о единстве Православной Церкви и сохранении Церкви от разделений и расколов.

За Литургией Святейший Владыка рукоположил иеродиакона Кирилла (Попова), насельника Сретенского ставропигиального мужского монастыря, и.о. эконома Сретенского монастыря, в сан иеромонаха.

Проповедь после запричастного стиха произнес иерей Димитрий Воеца, клирик храма прп. Сергия Радонежского на Рязанке г. Москвы.

Богослужение транслировалось в прямом эфире на телеканале «Союз».

По заамвонной молитве при пении тропарей «Глас Господень на водах» священнослужители вышли в центр храма, где Святейший Патриарх Кирилл совершил великое освящение воды.

По окончании богослужения Святейший Владыка обратился к верующим с Первосвятительским словом.

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