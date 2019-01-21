В Ватикане пройдет концерт, посвященный святому, канонизированному Русской Православной Церковью — выдающемуся иконописцу Андрею Рублёву, сообщил РИА Новости художественный руководитель Московского Синодального хора, заслуженный артист России Алексей Пузаков.

«На моей памяти впервые в Ватикане проходит концерт, посвященный русскому святому, во всяком случае с участием итальянских исполнителей и русского хора», — сказал Пузаков.

По его словам, Московский Синодальный хор исполнит в одной из главных папских базилик в Риме ораторию «Андрей Рублёв», созданную современным итальянским композитором монсеньором Марко Фризина. Исполнение, которое пройдёт в воскресенье, приурочено к тридцатилетию прославления в лике святых великого русского иконописца, канонизированного Поместным собором Русской Православной Церкви в 1988 году.

По словам Пузакова, российской стороне показалась важной идея совместного исполнения современной итальянской музыки, посвященной русскому иконописцу.

«Христианское искусство объединяет Восток и Запад и помогает лучше понимать друг друга в современном мире. Христианство — это тот путь, который показывает человеку верные ориентиры в жизни. Это ориентиры традиционных христианских ценностей любви и взаимопонимания. Все это мы видим в творчестве Андрея Рублева, в его иконе Святой Троицы, где три ангела олицетворяют единство трех ипостасей Святой Троицы и показывают путь каждого народа и путь всего человечества», — сказал Пузаков.

Московский Синодальный хор в Ватикане выступает уже третий раз.

Идея дать в Ватикане концерт, посвященный русскому святому, принадлежит итальянской стороне. С этой инициативой выступил автор оратории «Андрей Рублев» монсеньер Марко Фризина. Его поддержали митрополит Волоколамский Иларион, посол России при Ватикане Александр Авдеев и правительство Москвы.

Московский Синодальный хор — один из старейших духовных и профессиональных хоров в России. Он был хором киевских, затем владимирских и московских митрополитов, а после учреждения патриаршества в 1589 году именовался Патриаршим. Патриаршие певчие дьяки участвовали как в торжественных богослужениях, так и в важнейших государственных церемониях. С упразднением патриаршества и учреждением Правительствующего синода в 1721 году патриаршие певчие дьяки были переименованы в Синодальный хор. Он просуществовал до 1918 года. Именно этот хор впервые исполнил «Литургию святого Иоанна Златоуста» Рахманинова. В конце первого десятилетия XXI века Московский синодальный хор был возрожден на базе столичного храма «Всех скорбящих радость» на Большой Ордынке, настоятелем которого является глава Отдела внешних церковных связей Московского патриархата и композитор митрополит Иларион.

Собор святого Иоанна Крестителя на Латеранском холме (Archibasilica Sanctissimi Salvatoris) является кафедральным собором Рима с кафедрой римского епископа. Базилику в 324 году подарил римским папам римский император Константин Великий, канонизированный Православной Церковью.

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