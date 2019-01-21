Предстоятель Украинской Православной Церкви призвал верующих держаться Церкви Христовой и помнить, что политика — вещь очень переменчивая, а потому ей не надо верить…

Блаженнейший Митрополит Онуфрий: Если Церковь будет управляться человеком — это не будет Церковь, это будет политическая партия. Наша Церковь управляется Христом

Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий после завершения Божественной литургии в Покровском кафедральном соборе Борисполя призвал верующих Украинской Православной Церкви держаться канонического Православия и не поддаваться искушению уйти в раскол, несмотря на политические заявления и призывы представителей «ПЦУ» и украинских властей, занявшихся созданием «новых церквей», сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

«Сегодня ответственный отрезок времени мы проводим в своей стране, когда Бог нам дал экзамен, чтобы мы показали свою верность Истине, свою любовь к Богу, к ближнему, как носители образа Божия, чтобы мы терпели и уважали друг друга», — отметил Архипастырь.

По словам Его Блаженства, сегодня православные христиане переживают такие испытания, которые не все могут выдержать и правильно перенести. «Некоторые озлобляются, некоторые шатаются — идут из одного „лагеря“ в другой, — заметил он. — Вы знаете, что никуда не надо идти, у нас уже есть путь, который прошли наши предки, и мы идём тем же путём. Мы никуда не сворачиваем — ни налево, ни направо. Я это говорю в отношении веры».

Блаженнейший владыка напомнил, что Церковью не может управлять никто, кроме Самого Бога.

«Сейчас желают сделать свои такие управляемые церкви, которые бы управлялись людьми, а не Богом. Если Церковь будет управляться человеком — это не будет Церковь, это будет политическая партия, — подчеркнул Митрополит Онуфрий. — Её существование будет настолько долгим, насколько эта политика будет на вершине человеческой, общественной жизни. А мы уже видели много политиков и политических партий, которые были сильные, мощные, экономически богатые, а всё это ушло в историю, всё разрушилось. Но Церковь есть и будет».

Его Блаженство подчеркнул, что «наша задача — не отпасть от этой Святой Церкви».

«Не управлять Ею, не корректировать Её, потому, что руководит Ею Бог, Который Её сотворил. А что Бог создал, там не надо коррекции человеческой. Мы должны просто держаться этой веры, Церкви и, несмотря ни на какие слова, обещания и т. д., мы должны идти путём, который ведёт человека ко Христу, к Истине, ко спасению», — сказал Блаженнейший владыка.

Русская линия