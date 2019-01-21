Митрополит Варсонофий освятил иордань у Петропавловской крепости В праздник Крещения Господня, 19 января, митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий совершил чин великого освящения невской иордани у Иоанновского равелина Петропавловской крепости, сообщает ИА «Вода Живая». Правящего архиерея и сопровождавших его священнослужителей встретили благочинный храмов в вузах Санкт-Петербурга протоиерей Петр Мухин и спикер Заксобрания Вячеслав Макаров. После освящения по традиции состоялось крещенское окунание в проруби. В праздник Богоявления в имперской столице всегда освящалась Нева. К главной городской реке совершалось до 70 крестных ходов. На льду вблизи Петропавловской крепости строили временную часовню, рядом делалась крестообразная полынья. Воду освящали при участии царской семьи. По окончании молебна в Зимнем дворце крестный ход шел на реку. После водосвятия под пушечные залпы давался фейерверк. Русская линия





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