Русская линия
Сводка новостей от 21 января 2019

Митрополит Волоколамский Иларион: В Поместных Церквах растет недовольство тем, что натворил Константинопольский Патриарх

«В Поместных Церквах растет недовольство тем, что натворил Константинопольский Патриарх», — заявил председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит Волоколамский Иларион в программе «Церковь и мир» 19 января 2019 года, говоря о действиях Константинополя по легализации церковного раскола на Украине, сообщает Патриархия.ru.

Иерарх напомнил: «Сербская Православная Церковь заняла очень четкую позицию, и в послании всего епископата Сербской Церкви прозвучало очень ясное непризнание действий Константинополя по легализации украинского раскола. Можно также вспомнить высказывания отдельных иерархов, например, митрополита Черногорского Амфилохия, епископа Бачского Иринея, которые совершенно однозначно оценили действия Константинопольского Патриархата как недопустимые».

Глава ОВЦС процитировал письмо Патриарха Антиохийского Иоанна X, который призвал Патриарха Константинопольского Варфоломея «не принимать никаких решений, за которыми не стоит консенсус Автокефальных Православных Церквей, ибо неразумно прекращать раскол ценой единства православного мира». «Константинопольский Патриарх не прислушался к этому увещанию своего антиохийского собрата», — отметил митрополит Иларион.

Архипастырь также упомянул о том, что Блаженнейший Митрополит Варшавский и всей Польши Савва, выражая позицию Польской Православной Церкви, высказал однозначное неприятие того, что было сделано Константинополем на Украине.

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