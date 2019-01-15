Русская линия
Сводка новостей от 15 января 2019

Российские власти начали подготовку к встрече Крещения Господня
Глава МЧС поручил создать дополнительные спасательные пункты в местах крещенских купаний…

Крещенская прорубьГлава МЧС России Евгений Зиничев поручил в местах крещенских купаний к 18 и 19 декабря 2019 года выставить дополнительные спасательные пункты и пункты обогрева, сообщает ТАСС.

«В ближайшее время перед нами стоит задача обеспечения безопасности при проведении праздника Крещения. В связи с этим необходимо в местах организованного купания развернуть дополнительные спасательные пункты, пункты обогрева и медицинского обеспечения», — сказал он в ходе селекторного совещания.

Зиничев также поручил уделить внимание своевременному информированию населения об организованных местах и правилах безопасного проведения крещенских купаний.

Директор департамента надзорной деятельности МЧС — главный государственный инспектор по пожарному надзору Ринат Еникеев обратил внимание на оказание организационно-методического содействия органам власти и духовенству в обеспечении пожарной безопасности храмов и церквей.

«Необходимо обеспечить проведение профилактических мероприятий и противопожарных инструктажей в храмах и местах массового сосредоточения людей, организовать дежурство личного состава в период церковных служб в храмах», — заключил Еникеев.

Тем временем, в Русской Православной Церкви напоминают россиянам, что Крещение Господне необходимо встречать не в проруби, а в молитве за богослужением. Что же касается крещенских купаний, то это добрая народная традиция, к которой надо подходить с осторожностью и правильно оценивать свои силы.

Русская линия

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