Русская линия
Сводка новостей от 15 января 2019

Митрополит Волоколамский Иларион: Нелегко предсказать реакцию Поместных Церквей на послание Фанара с просьбой признать «ПЦУ»
В ОВЦС МП испытывают сдержанный оптимизм по поводу отказа ряда Поместных Церквей признавать украинских раскольников…

Митрополит Волоколамский ИларионСовсем недавно председатель ОВЦС МП митрополит Волоколамский Иларион побывал с визитом на Святой Земле, где встретился с Иерусалимским Патриархом Феофилом. Эти переговоры продолжались полтора часа, но в ОВЦС не стали раскрывать их подробностей. Тем временем, в СМИ вскоре появилась информация о том, что на Патриарха Феофила оказывается серьёзное давление, чтобы он признал «ПЦУ» уже 19 декабря на Крещение Господне.

В этом свете становится совершенно понятным, почему в ОВЦС МП испытывают по этому поводу весьма сдержанный оптимизм.

«На сегодняшний день ни одна из Православных Церквей не поддержала Константинопольский Патриархат в его действиях на Украине. Ни в ходе подготовки, ни во время предоставления „автокефалии“ поддержки оказано не было. И насколько я знаю, ни одно поздравительное послание не было направлено в адрес новой церковной организации, хотя Константинопольский Патриарх настаивает на том, чтобы другие Православные Церкви признали её в качестве новообразованной автокефальной Церкви», — заявил митрополит Иларион в интервью RT.

Владыка отказался прогнозировать, пойдёт ли кто из Предстоятелей Поместных Церквей на признание «ПЦУ».

«Посмотрим, как будут развиваться события. Нелегко предсказать реакцию Церквей на послание с просьбой признать эту новую церковную организацию, которое они получат от Константинопольского Патриарха. Однако на сегодняшний день, как я сказал, действия Константинополя не получили поддержки. Три Православные Церкви официально выразили своё недовольство, несогласие и беспокойство в связи с тем, какие шаги предпринимает Константинопольский Патриархат. Каждая из этих Церквей по-своему сформулировала свою позицию. Особенно сильные выражения использовали Сербский Патриархат и сербские епископы, открыто выразившие свое несогласие с действиями Константинополя. Твёрдую позицию заняли также Патриарх Антиохийской Церкви и Митрополит Польской Церкви», — отметил архипастырь.

Русская линия

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Митрополит Волоколамский Иларион: Нелегко предсказать реакцию Поместных Церквей на послание Фанара с просьбой признать «ПЦУ»
В ОВЦС МП испытывают сдержанный оптимизм по поводу отказа ряда Поместных Церквей признавать украинских раскольников...

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