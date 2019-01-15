14 января 2019 года, в праздник Обрезания Господня, в домовый храм Центральной клинической больницы святителя Алексия в Москве по благословению Святейшего Патриарха Кирилла была возвращена Козельщанская икона Божией Матери. Образ был торжественно перенесен из столичного храма Ризоположения Господня на Донской улице, сообщает Патриархия.ru.

Храм святителя Алексия, митрополита Московского, ранее носил имя Козельщанской иконы Божией Матери, в честь которой был торжественно освящен 20 июня 1904 года. В двадцатых годах прошлого века храм был закрыт, церковное имущество разграблено, многие иконы сожжены. Благодаря одной из сотрудниц больницы, монахине в миру, Козельщанская икона уцелела и долгое время хранилась в доме монахини, а затем, вплоть до наших дней, в храме Ризоположения Господня.

Образ Козельщанской Божией Матери встречали настоятель храма святителя Алексия протоиерей Александр Доколин и директор и главный врач больницы Алексей Заров, а также сотрудники и пациенты больницы. В честь возвращения иконы состоялся благодарственный молебен.

«От лица пациентов и сотрудников нашей больницы хочу выразить глубокую признательность за возвращение дорогого нам образа Козельщанской Божией Матери, исцеляющего душевные и телесные недуги», — сказал директор и главный врач больницы Алексей Заров.

Русская линия