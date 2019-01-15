По благословению митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла с 16 по 21 января 2019 года в Екатеринбурге пройдет XIV Международная православная выставка-ярмарка «Русь крещеная, Святая». Организаторами выступили Екатеринбургская митрополия и выставочное общество «Уральские выставки», сообщает пресс-служба Екатеринбургской епархии.

Участие в православном проекте примут более 250 храмов, монастырей и подворий Русской Православной Церкви из России, Белоруссии, Молдовы, Палестины, Сирии, Греции, Сербии, Украины.

Как рассказали организаторы, на выставку-ярмарку впервые в столицу Урала привезут список Чимеевской иконы Божией Матери из Свято-Казанского Чимеевского Мужского монастыря.

Кроме того, в экспозиции выставки будут представлены иконы, которые прибудут в Екатеринбург за сотни и тысячи километров, церковная утварь, духовная литература, православные ювелирные изделия. Здесь же посетители смогут приобрести натуральные масла, изготовленные по старинным русским рецептам, продукцию пчеловодства, лекарственные сборы, настоящие русские валенки, одежду из хлопка, льна и шерсти. Также на выставке будут представлены производители меда, рыбы, колбасных изделий и сыров, ростовские сладости, трикотаж и кашемир из шерсти верблюд и яка, кисы и унты из Салехарда.

Запланирована обширная духовно-просветительская программа, в рамках которой пройдут беседы со священниками, лекции, презентации книг. Посетителей ждут творческие встречи с членом Союза писателей России Юрием Воробьевским, писательницей Ангеленой Сапрыкиной, известным историком иереем Константином Корепановым, а также директором центра «Подвижник» Вячеславом Боровских. Впервые на выставке в Екатеринбурге выступит русский православный писатель и публицист, первый лауреат Патриаршей литературной премии Владимир Крупин. Также состоится мастер-класс по храмовой флористике «Украшение храма на Сретение Господне».

Торжественное открытие состоится 16 января в 12:00 молебном «На начало благого дела».

XIV Международная православная выставка-ярмарка «Русь крещеная, Святая..» будет работать с 16 по 21 января в Центре международной торговли — Екатеринбург по адресу: ул. Куйбышева, 44 Д.

Время работы: 16−20 января — с 10:00 до 19:00, 21 января — с 10:00 до 16:00.

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