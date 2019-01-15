10 января 2019 года Государственная Дума приняла в первом чтении законопроект, предлагающий установить специальный правовой статус паломника и паломнической деятельности, сообщает пресс-служба Синодального отдела по монастырям и монашеству.

Законопроект предлагает закрепить понятие паломника как «лица, совершающего путешествие (поездку) на период от 24 часов до 6 месяцев подряд или осуществляющего не менее одной ночевки в стране (месте) временного пребывания с целью посещения мест религиозного почитания (паломничества), объектов религиозного назначения и участия в религиозных обрядах и церемониях».

В пояснительной записке отмечается, что паломнические поездки имеют существенное отличие от обычных туристических поездок, и оно заключается, в первую очередь, в цели путешествия: посещение туристами указанных мест и объектов, осуществляемое во время поездок с целью отдыха и развлечения, не является паломнической деятельностью.

С учетом специфики паломнической деятельности законопроект предусматривает, что паломнической признается деятельность религиозных организаций по организации паломнических поездок, в частности по организации размещения, питания, транспортного, экскурсионного и иного обслуживания паломников, а также деятельность по установлению, поддержанию и развитию международных связей и контактов в целях организации паломнических поездок.

Согласно законопроекту, религиозные организации имеют исключительное право осуществлять паломническую деятельность как на возмездной, так и на безвозмездной основе.

Принятие законопроекта позволит защитить права верующих на посещение мест религиозного почитания, в том числе оградить их от недобросовестных организаторов таких поездок, отмечается в пояснительной записке.

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