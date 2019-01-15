Русская линия
Сводка новостей от 15 января 2019

МЧС предлагает не отключать многодетным семьям свет и газ за долги

Главный государственный инспектор по пожарному надзору Ринат Еникеев предложил применять к должникам из малообеспеченных и многодетных семей другие методы воздействия. Об этом сообщает ТАСС.

Выступая на селекторном совещании Еникеев рассказал о недавнем пожаре в одном из регионов. Причиной стало то, что семье пришлось греться, используя открытый огонь, из-за отключения электричества за долги.

По его словам, статистика гибели детей на пожарах с 21 ноября 2018 года по 9 января 2019 года говорит, что принимаемых сейчас мер недостаточно. За это время случаи гибели детей выросли в 24 регионах. В целом по России рост составил 31,5%.

По данным Росстата, сложности с оплатой услуг ЖКХ испытывают 16,8% многодетных семей. Наибольшие проблемы с оплатой счетов за электроэнергию возникают у многодетных семей, имеющих трех и более детей, неполных и молодых семей. Среди россиян с самыми низкими доходами, трудности с оплатой электроэнергии имеют 10%.

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МЧС предлагает не отключать многодетным семьям свет и газ за долги
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