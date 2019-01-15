В Подмосковье организуют более 200 мест для купаний на Крещение

Власти Подмосковья организуют более 200 специальных мест для купания в проруби по случаю православного праздника Крещения. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе подмосковного главка МЧС.

«Более 200 мест для крещенских купаний подготовлено в муниципальных образованиях Подмосковья: 63 купели при храмах, церквях и у святых источников, 76 мест на прудах и 83 места на открытых водоемах. Все они оборудованы осветительными приборами, местами для обогрева и переодевания, настилами, имеют удобные спуски в воду, везде организовано дежурство спасателей и медиков», — сказали в пресс-службе.

Там добавили, что в обеспечении безопасности жителей и гостей региона в праздник Крещения Господня будет задействовано около 2000 человек и около 600 единиц техники.

«Некоторые жители региона самостоятельно подготавливают проруби для совершения обряда, что очень опасно. Окунаться в иордань следует в специально оборудованных местах под присмотром спасателей или в купелях при храмах и церквях», — заключили в управлении МЧС.

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