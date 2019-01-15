|Сводка новостей от 15 января 2019
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По сану — архиерей, по словам — политик
Часть константинопольских архиереев отказывается поддерживать действия Патриарха Варфоломея на Украине
К 100-летней годовщине начала геноцида казачества
Российские власти начали подготовку к встрече Крещения Господня
Митрополит Волоколамский Иларион: Нелегко предсказать реакцию Поместных Церквей на послание Фанара с просьбой признать «ПЦУ»
Пожар в Киево-Печерской лавре не имеет никакого отношения к УПЦ
Ципраса всё устраивает. Церковь и оппозицию — нет
Этот день в Русской истории
В домовый храм больницы святителя Алексия г. Москвы возвращена Козельщанская икона Божией Матери
В Екатеринбурге открывается XIV Международная православная выставка-ярмарка «Русь крещеная, Святая»
Участники зимней школы реставрации в Архангельске отреставрировали 27 старинных икон
Госдума приняла в первом чтении законопроект, защищающий права паломников
В Нижнем Новгороде прошли акции «Подарим детям Рождество» и «Рождество в каждый дом»
МЧС предлагает не отключать многодетным семьям свет и газ за долги