В Нижнем Новгороде прошли акции «Подарим детям Рождество» и «Рождество в каждый дом»

С 9 по 14 января в Арзамасском районе Нижегородской области прошли социальные акции «Подарим детям Рождество» и «Рождество в каждый дом», сообщает сайт Нижегородской епархии.

В их рамках добровольцы группы «Милосердие» благочиния Арзамасского района Нижегородской епархии, хор воскресной школы храма в честь иконы Божией Матери «Одигитрия» Смоленская поселка Выездное, воспитанники воскресной школы прихода Христорождественского храма села Красное, прихожане Софрониевой пустыни вместе со священнослужителями поздравили с праздником Рождества Христова детей с ограниченными возможностями здоровья, ребят из малоимущих и многодетных семей, пациентов Арзамасского дома-интерната для престарелых и инвалидов, а также ветеранов.

Всего в нынешнем году подарки получили более 160 подопечных группы «Милосердие». 25 малоимущих семей из сел Туманово, Водоватово, Абрамово, Мотовилово, Морозовка, Балахониха, Никольское, Котиха, Пешелань, Бебяево, Новоселки побывали на рождественских елках и также получили подарки из рук священников и социальных работников.

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